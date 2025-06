ТРИЈУМФ ПОСЛЕ ДРАМЕ Оклахома шампион НБА лиге, прстен и Николи Топићу

За најкориснијег играча (МВП) финалне серије проглашен је кошаркаш Оклахоме Шеј Гилџес-Александер који је на седам утакмица просечно бележио 30,3 поена, 5,8 асистенција и 4,8 асистенција. Он је раније током сезоне био и МВП лигашког дела такмичења.

НБА прстен освојио је и српски кошаркаш Никола Топић, који је због повреде колена целе сезоне био ван тима.

Drafted 12th overall out of Serbia in 2024 and now NBA CHAMPION in Year 1... Nikola Topić! pic.twitter.com/cJtI59Hk2t

