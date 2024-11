(ВИДЕО) ЗА ЈОКИЋА НЕ ПОСТОЈИ НЕМОГУЋЕ Ко би ово покушао осим Николе?

Невероватан потез виђен је у финишу треће четвртине у "Крипто арени" и мечу између Лос Анђелес Лејкерса и Денвер Нагетса.



Иако су Нагетси у том тренутку имали комотних +17 (на крају и победили 127:102), њихов најбољи играч Никола Јокић је одлучио да, колико може, искористи 0,3 секунде колико је преостало на семафору.

Центар Денвера је из тзв. одбојке покушао преко читавог терена, у ситуацији у којој би већина других НБА играча, свесна мале вероватноће успеха, одлучило да не квари своју статистику.



Не и Јокић, који на крају ипак није успео да постигне кош и из ове ситуације. Утисак је да би било много и од њега.

Меч је завршио са 34 поена, 13 скокова и 8 асистенција и другим најбољим +/- индексом у каријери (+39).

Како је то изгледало погледајте у прилогу.



With 0.3 seconds left in the quarter, Nikola Jokic attempts the first ever full-court tip in. HTF was this so close?? 🤣🤣pic.twitter.com/5IFrLaqZbP

— Hot Hand Theory (@HotHandTheory) November 24, 2024