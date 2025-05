(ВИДЕО) ЗАКУЦАВАЊЕ У ВЕЧИТОМ ДЕРБИЈУ НАЈБОЉЕ У ЕВРОЛИГИ: Потез Тајрика Џонса против Звезде без премца

Како је Евролига објавила на друштвеној мрежи Икс, потез Џонса у вечитом дербију у ком је Партизан као гост савладао Звезду резултатом 89:77, изабран је за најбоље закуцавање.

Израчунато је да је Тајрик био у ваздуху 1,60 секунди од тренутка пријема лопте. Тајрик Џонс је закуцао после асистенције Карлика Џонса, у такозваној "алеј-уп" акцији.

This Tyrique Jones dunk has been chosen the #FlightTime of the 2024-25 season✈️@PartizanBC @TurkishAirlines pic.twitter.com/1TaoSk9dCH

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 14, 2025