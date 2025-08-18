ЗАВРШЕН ЈОШ ЈЕДАН СПОРТСКО-ЕКОЛОШКИ КАМП НА БЕГЕЧКОЈ ЈАМИ „Кошница пријатељства” негује праве вредности ПОСЛЕДЊЕГ ДАНА БИЛО ЈЕ И ПЛАКАЊА ЗБОГ РАСТАНКА
Још један, 19. по реду, спортско-еколошки камп „Кошница пријатељства” одржан је у Парку природе Бегечка јама.
На популарној Јами, од 3. до 9. августа окупило се 70 деце из Дечјег села „Др Милорад Павловић” и из програма за јачање породице, и сви су они уживали у дружењу и различитим активностима, спавали у шаторима, а чак ни временске непогоде нису успеле да покваре добар провод.
– Од раних јутарњих часова организоване су разне активности – рекла је за „Дневник” Миљана Василић из организационог тима „Кошнице”. – Дан смо започињали јутарњим разгибавањем и доручком, како би деца била спремна за све што их потом очекује. Организовали смо им спортске, креативне и едукативне радионице, тако да су имали прилику да се опробају у спортовима попут кошарке, пливања, фудбала и одбојке на песку. На креативним радионицама правили су мозаике, хватаче снова и магнете, од рециклираних материјала. Плесали смо, правили лутке, фотографисали, а током едукативних радионица дружили смо се са Друштвом за заштиту и проучавање птица Србије. Трудили смо се да промовишемо хумане вредности и с децом смо разговарали о важним темама, као што су дискриминација, насиље на интернету, пријатељство и слично.
Слободно време деца су проводила купајући се у Јами и на чувеном зип лајну, и то су им, по речима наше саговорнице, биле омиљене активности, док је вече било резервисано за представе или гледање филмова у биоскопу под ведрим небом. Током седам дана боравка у „Кошници пријатељства”, мали кампери учили су о рециклажи, заштити животне средине и очувању планете Земље, што су им волонтери и на практичним примерима показали.
– Деца су презадовољна, пуна утисака, сви смо уживали и све је протекло онако како смо и очекивали, уз пуно смеха, дружења и забаве – истакла је Миљана Василић, те напоменула да је последњег дана било плакања због растанка.