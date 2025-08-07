ЗВАНИЧНО: Урош Трифуновић потписао двогодишњи уговор са Макабијем
Српски кошаркашки репрезентативац Урош Трифуновић потписао је двогодишњи уговор са Макабијем, саопштио је клуб из Тел Авива.
Из Макабија подсећају да је у питању играч који може подједнако добро да допринесе на позицијама "двојке" и "тројке" и да је реч о кошаркашу са ширег списка репрезентације Србије.
Трифуновић (24) је прошле сезоне играо за турски Тофаш. Српски кошаркаш је прошле сезоне у турском првенству просечно бележио 11,3 поена и 2,2 скока по утакмици.
Трифуновић је од 2018. до 2024. био члан Партизана, а једно време је играо на позајмицама у Младости из Земуна и Меги. Он се тренутно у Београду са селекцијом Србије припрема за предстојеће Европско првенство.
"Већима сам срећан што сам стигао у клуб велике историје. Хвала свима у организацији што су показали да ми верују и једва чекам тренутак да крене сезоне", били су први утисци Трифуновића по потпису.
Поводом доласка Трифуновића огласио се и генерални менаџер Макабија Клаудио Колдебела.
"Долазак Уроша Трифуновића у нашу кошаркашку породицу је савршен завршетак недеље у којима смо имали сјајне потписе. Урош еј динамичан играч, сналажљив, може да игра на неколико позиција и долази из добре лиге. Са собом доноси радну етику, упорност, и тихо лидерство и дефинитивно ће бити појачање за нашу свлачионицу".
Кошаркаши Макабија ће 30. септембра у првом колу Евролиге гостовати Ефесу.
