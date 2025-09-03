light rain
ИТАЛИЈАНКЕ НЕ ПОСУСТАЈУ: Егону водила до полуфинала Светског првенства

03.09.2025. 17:19
Дневник
Дневник
спорт
Фото: ФИВБ

Одбојкашице Италије убедљиво су славиле над Пољском и прошле у полуфинале Светског првенства на Тајланду.

Предвођене једном од најбољих играчица света Паолом Егону, која је нанизала 20 поена, Италијанке су славиле резултатом 3:0 (25:17, 25:21, 25:18) обезбедивши четврто узастопно полуфинале на СП. 

У досадашњем делу шампионата у свим утакмицама олимпијске првакиње су побеђивале максималним резултатом, а само им је Белгија узела сет. Сада су продужиле низ од 34 утакмице без пораза у званичним такмичењима.

Италијанке су у походу на другу светску титулу, а прву су освојиле 2002. године. Имају сребро из 2018. и бронзу из 2022.  

У полуфиналу их очекује дуел с бољим из меча између Бразила и Француске, који је на програму у четвртак од 12 сати.

Четвртфинале

Холандија – Јапан 2:3 

Италија – Пољска 3:0  

Четвртак

Бразил – Француска (12) 

САД – Турска (15.30) 

Субота

Полуфинала у 10.30 и 14.30 

Недеља

Меч за треће место (10.30) 

Финале (14.30)

Дневник
Дневник
Спорт Одбојка
