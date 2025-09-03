ИТАЛИЈАНКЕ НЕ ПОСУСТАЈУ: Егону водила до полуфинала Светског првенства
Одбојкашице Италије убедљиво су славиле над Пољском и прошле у полуфинале Светског првенства на Тајланду.
Предвођене једном од најбољих играчица света Паолом Егону, која је нанизала 20 поена, Италијанке су славиле резултатом 3:0 (25:17, 25:21, 25:18) обезбедивши четврто узастопно полуфинале на СП.
У досадашњем делу шампионата у свим утакмицама олимпијске првакиње су побеђивале максималним резултатом, а само им је Белгија узела сет. Сада су продужиле низ од 34 утакмице без пораза у званичним такмичењима.
Италијанке су у походу на другу светску титулу, а прву су освојиле 2002. године. Имају сребро из 2018. и бронзу из 2022.
У полуфиналу их очекује дуел с бољим из меча између Бразила и Француске, који је на програму у четвртак од 12 сати.
Четвртфинале
Холандија – Јапан 2:3
Италија – Пољска 3:0
Четвртак
Бразил – Француска (12)
САД – Турска (15.30)
Субота
Полуфинала у 10.30 и 14.30
Недеља
Меч за треће место (10.30)
Финале (14.30)