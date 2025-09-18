Маљковић: Градимо здравије друштво
ЕВРОПСКА НЕДЕЉА СПОРТА ОСМИ ПУТ У СРБИЈИ: Више од 100 спортско–едукативних догађаја широм земље од 23. до 30. септембра
Европска недеља спорта ове године ће се реализовати по десети пут на европском нивоу, а по осми пут у Србији.
Манифестација је најављена на конференцији за медије одржаној у Европској кући у Београду.
Олимпијски комитет Србије ће и ове године Европску недељу спорта обележити низом различитих манифестација широм Србије у периоду од 23. до 30. септембра.
Званичан почетак Европске недеље спорта у нашој земљи обележиће се 23. септембра, организацијом великог броја догађаја широм Србије – Зрењанин, Сомбор, Пирот, Аранђеловац, Пожаревац, Панчево, Београд и Књажевац биће домаћини „Спортског изазова“. Током целе недеље у овим градовима, у оквиру „Спортског изазова“, организоваће се бројне спортске и едукативне активности, као што су демонстрације различитих спортова, јавни тренинзи, едукативне радионице и турнири у различитим спортовима.
– Желим да се захвалим свим институцијама, локалним самоуправама и појединцима који су се укључили у овај пројекат, као и Министарству спорта и Делегацији ЕУ у Србији на успешној сарадњи која се наставља и ове године. Током овогодишње Европске недеље спорта, широм Србије биће организовано више од 100 спортских догађаја, прилагођених свим узрастима и нивоима физичке кондиције. Посебно се захваљујем и нашим спортистима у којима проналазимо инспирацију. Стефан Таков, репрезентативац у теквондоу, и Анастазија Бајук, наша кајакашица, не само да постижу врхунске резултате, већ својим примером подсећају младе да спорт није само победа, али и да се до те победе мора доћи постепено, управо кроз физичку активност – рекао је председник Олимпијског комитета Србије Божидар Маљковић.
Кроз седам година реализације овог пројекта у нашој земљи, Олимпијски комитет Србије је у сарадњи са великим бројем екстерних партнера, а у координацији са Министарством спорта, успео да анимира и активира више од 300.000 грађана у Србији, приближавајући спорт свима и чинећи га доступним свакоме.
Он је додао да наша земља има богату спортску традицију.
– Али, спорт није резервисан само за професионалце. Европска недеља спорта је позив свима да се покрену. Да учинимо спорт доступним свима и да заједно градимо здравије друштво. Подаци Светске здравствене организације из 2024. године указују на то да трећина одраслих и чак 81% младих широм света није довољно физички активно, што може озбиљно угрозити њихово здравље. Кроз седам година реализације овог пројекта у нашој земљи, у сарадњи са великим бројем партнера, а у координацији са Министарством спорта, успели смо да анимирамо више од 300.000 грађана – додао је Маљковић.
Пламена Халачева, заменица шефа Делегације Европске уније у Републици Србији рекла је да је циљ да спорт буде покретач инклузије, отворености и заједништва.
– Европска унија с поносом доприноси развоју спорта у Србији. У последњих неколико година, помогли смо обнављање бројних спортских објеката, помагали смо Параолимпијски тим Србије, док су организације из Србије врло успешни корисници програма Ерасмус плус за спорт. Европска недеља спорта је одличан повод да наставимо да интензивирамо партнерства и могућности.
Стефан Таков: Урбан Спорт Фест за све
Стефан Таков, репрезентативац Србије у теквондоу, шампион Европе за 2022. годину, вицешампион света за 2023. годину и учесник Олимпијских игара Париз 2024, упознао је представнике медија са Урбан Спорт Фестом, главним националним догађајем за 2025. годину.
Током Урбан Спорт Феста имаћете прилику да се опробате у различитим урбаним спортовима, да научите нове вештине и да се изразите кроз различите форме урбане субкултуре – уз добру забаву и незаборавно дружење! У четвртак, 25. септембра од 17 часова у Силосима Београда очекује вас добар спортски програм попут паркура, брејкинга, BMX, фристајл баскета и све то уз музичке наступе домаћих извођача. Сви посетиоци добиће свој Урбан Спорт пасош – водич кроз урбане спортове и најактивније клубове широм Србије. Сви који реше различите урбане задатке, сакупе све печате имаће право да учествују у томболи, и освоје занимљиве награде – истакао је Стефан Таков.
Анастазија Бајук: Физички активни и здрави
Присутнима се обратила и млада кајакашица Србије, освајачица бронзане медаље на Светском првенству за млађе јуниоре 2023. године и учесница Олимпијских игара Париз 2024, Анастазија Бајук.
– Бити физички активан није важно да бисмо били само јаки, то је пре свега важно да бисмо били здрави, али и како би имали што више самопуздања. Када је у питању физичка активност, за мене је најважније да се захваљујући њој повежемо једни са другима. Управо зато, позивам вас да нам се придружите у обележавању Европске недеље спорта широм Србије, јер активни треба да будемо сваки дан. По први пут, манифестација „Be active ноћ“ и „Be active ноћна трка“ биће организовани у Пожаревцу. Овај фестивал биће одржан у суботу, 27. септембра, где вас позивам да нам се придружите.
Ово је јубиларна десета Европска недеља спорта на нивоу ЕУ, а пројекат је покренула Европска комисија и обележава се многобројним спортским и едукативним догађајима широм Европе. Циљ пројекта је промоција спорта, подстицање грађана да се баве физичком активношћу, без обзира на године или физичку спремност, као и едукација људи о здравом начину живота. Национални координатори за нашу земљу су Олимпијски комитет Србије и Министарство спорта, а догађај је суфинансиран средствима Европске уније.