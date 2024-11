ПЈЕР ГАСЛИ МОЖЕ ДА СЕ УПИШЕ У ИСТОРИЈУ: Ово нико никада није урадио

Макс Ферштапен ће и ове године постати шампион Формуле 1, ако се неко чудо не догоди пошто има 60 бодова предности у односу на првог пратиоца Ланда Нориса на три трке пре краја сезоне.



Ипак, тренутно је у центру пажње момак који је 12. најбоље пласирани возач са 26 освојених бодова. Он се зове Пјер Гасли и вози за Алпину и у Бразилу је завршио на трећем месту.

Он може да постане први возач у историји Формуле 1 који свој тим неће коштати ништа. Пјер Гасли није направио нити један једини долар штете.

Није имао ни пукотину на шасији, пробушену гуму, сломљено крило... 0 долара штете и то се никада раније није догодило.

