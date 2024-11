ПРЕКИД ТРАЈАО 30 МИНУТА: Настављена трка за Велику награду Бразила у Формули 1

До прекида је дошло у 33. кругу, пошто је возач Вилијамса Франко Колапинто ударио у заштитни зид. Трку су раније завршили Ленс Строл и Александер Албон, док је Нико Хулкенберг дисквалификован у 33. кругу.

Трка на стази Интерлагос у Сао Паулу почела је по киши, која је у тренутку прекида почела јаче да пада.

Sainz tries to get going but to no avail - he's out ❌#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/rIDSxSyxc8

— Formula 1 (@F1) November 3, 2024