ЧЕТВРТИ УЗАСТОПНИ ПОРАЗ РУКОМЕТАША ЦРВЕНКЕ у Супер Б лиги Север - Центар
Рукометаши Црвенка Јафа су уписали и четврти узастопни пораз у новој сезони, али су упркос томе аплаузом испраћени са терена, што говори да је публика била задовољна оним што су пружили изабраници Божидара Надовезе.
Београдски Лавови однеше цео плен из Црвенке, а није изгледало да ће тако бити. Сјајних првих двадесет минута: чврста игра у одбрани, разноврсно у нападу и у 17. минуту семафор је показивао 10:4 за „веверице“. Имали су домаћини и напад за плус седам, нису га реализовали, Лавови се буде и полако почињу да смањују предност, па је тако у 20. минуту било 10:7, а до краја првог полувремена гости топе предност Црвенка Јафе на само два гола вишка (15:13).
У другом полувремену виђена је грчевита борба за сваку лопту и чини се да, како је сусрет одмицао, рукометашима Црвенке понестаје снаге, а самим тим уследио је и пад концентрације у нападу, па су „веверице“ направиле пар техничких грешака, уз пар исхитрених шутева, што гости користе у у 48. минуту голом Цвијића прелазе у вођство (20:21). Играло се потом гол за гол, покушали су рукометаши Црвенке максимално борбеном игром да стигну бар до бода, али уз два сумњива искључења играча домаће екипе у финишу сусрета гости су успели да сачувају тај гол предности и славе победу. И баш због те исказане борбености завредели су рукометаши Црвенка Јафе поменути аплауз с почетка текста. Најефикаснији у редовима Црвенка Јафе били су Бошковић са шест и млади Крагуљ са пет голова, а све похвале заслужују и голмани Борислав Миловановић и Лука Павићевић. У редовима гостију најефикаснији су били капитен Дробњак са седам и бек Паповић са шест голова, а епитет играча утакмице понео је голман Лавова Ђорђе Милутиновић.
Црвенка Јафа – Лавови 26:27 (15:13)
ЦРВЕНКА: Спортска хала „Слободан Чиле Мишковић“, гледалаца 300. Судије: Марко Боричић и Дејан Марковић (оба Београд). Седмерци: Црвенка Јафа 4(3), Лавови 6(4). Искључења: Црвенка Јафа 12 минута, Лавови 10 минута.
ЦРВЕНКА ЈАФА: Миловановић, Додер 3, Дубаић 1, Стаматовић 3 Нешовић, Швељо 2, Павићевић, Крагуљ 5, Хорват, Стојановић, Булатовић 2, Барјактаровић, Бошковић 6 (2-2), Вукадиновић, Рачић 2 и Драгић 2 (2-1).
ЛАВОВИ: Куртић, Стојковић, Радојичић, Весковић, Јевремовић, Софранић, Паповић 6 (2-1), Васиљевић 3, Марисављевић 2, Цвијић 3, Бркић, Иванић 3, Милошевић 2, Џокић 1, Дробњак 7 (4-3) и Милутиновић.
Ђ. Бојанић