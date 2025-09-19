МЛАДА РУКОМЕТАШИЦА ВОШЕ НИНА БУРАЗОР ЗАДОВОЉНА У НОВОМ САДУ: Адаптација прошла како треба
Рукометашице Војводине у суботу крећу у поход на освајање Б Суперлиге и повратак у елиту, где им је и место.
Сви услови за добре игре су ту. Црвено-беле су се знатно појачале, довеле неколико искусних играчица са интернационалним искуством, а исто тако и неколико младих са великим потенцијалом. У ову другу категорију спада лево крило Нина Буразор која је прошле сезоне бранила боје Кнежопољке.
- Након месец дана рада са екипом утисци су веома позитивни – атмосфера у тиму је добра, а и сама организација тренинга. Контролне утакмице су нам биле добар тест, показале су на чему треба да радимо, али исто тако и који сегменти игре су на високом нивоу. Вредним радом на припремама потврдили смо највише амбиције, али време је да то покажемо и у званичним утакмицама, а прву прилику имамо против Срема у суботу - јасна је Буразорова.
Тим за сезону 2025/26
Голмани Невена Радојчић, Лара Медвед, Дуња Шаранчић, десна крила Наташа Ловрић и Тамара Новосел, десни бекови Милица Бољановић, Марија Ранисављевић и Анабела Зонаи, средњи бекови Ива Петровић, Ратка Шашић, Сара Демир и Лана Божић, леви бекови Лана Мијаиловић и Ана Чубрило, лева крила Пена Граматова и Нина Буразор, пивоткиње Иванка Нинков, Анђела Зељковић и Милена Милојевић.
Када је реч о новом граду Нина је истакла да се уз добре саиграчице лако снашла.
- Полако се навикавам на Нови Сад и људе око себе, сви су ме лепо прихватили, што ми доста олакшава адаптацију. Највише ми се допада што је средина спортска и што се осећа подршка - кратко је рекла Нина Буразор.
Прву утакмицу у новој сезони Војводина игра у суботу од 18.30 сати са Сремом из Сремске Митровице у СЦ Слана бара.
В. Гвозденовић