РУКОМЕТАШИЦА ИВА ПЕТРОВИЋ О СЕЗОНИ У Б СУПЕРЛИГИ: У елиту са свим победама
Рукометашице Војводине су у завршној фази припрема пред Б Суперлигу која почиње 20. септембра.
Новосађанке у првом колу играју са Сремом и то ће бити почетни корак у борби за повратак у Суперлигу.
Војводина је прошле године имала веома млад тим уз примесу неколико искуснијих играчица. Пред нову сезону ангажовала је искусне интернациналке, али исто тако и неколико талентованих рукометашица чије време тек долази. Једна од њих је средњи бек Ива Петровић која је блистала прошле сезоне у дресу Београда.
– Одрадиле смо веома добре припреме и упркос томе што су биле напорне задовољна сам како је све протекло. Имале смо три веома захтевне контролне утакмице са суперлигашким екпама и показале смо квалитет. Знамо да смо играле добро, али јасно је да можемо још боље. Оно што такође треба да нас радује је то да смо се брзо уклопиле и да на терену изгледамо као да смо дуго на окупу – јасна је Петровићева која је на 18 прошлосезонских утакмица постигла 86 погодака.
У првом колу Б Суперлиге (20/21. септембра) састају се: Војводина – Срем, Јуниор – Пријепоље, Топличанин – Млади радник, Спартак – Лозница, Зајечар – Раднички (Б), слободна је екипа Радничког из Крагујевца.
Када је реч о амбицијама, Ива нема дилему.
– Дошла сам у Војводину управо како би се заједно пласирамо у Суперлигу. Припремни период обећава и даје нам наду да можемо до циља. Стручни штаб нам улива самопоуздање и уверава нас да смо спремне да одговоримо на захтеве лиге и одемо у елиту. Желимо да дођемо до промоције без пораза – закључила је Петровићева.
Војводина је задржала окосницу тима из прошле сезоне, а ангаожвала је: бека Нину Буразор (Кнежопољка), чуварку мреже Невену Радојчић (Енерга Старт Елблаг), пивоткињу Милену Милојевић (ПАОК), средњег бека Иву Петровић (ОРК Београд), и десно крило Наташу Ловрић (Магура Синсинада). Стручни штаб је такође претрпео одређене промене. Место главног тренера преузела је Андријана Будимир, док ће јој први помоћник бити Славко Крњајац који је водио тим крајем минуле сезоне. Поред њих значајну улогу имаће и тренер голмана Бранка Јовановић за коју чуварке мреже Војводине имају само речи хвале.