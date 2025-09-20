РК СЛАВИЈА У Б СУПЕРЛИГИ – НАГРАДА ЗА ДЕЦЕНИЈЕ БОРБЕ И ЉУБАВИ ПРЕМА КЛУБУ Сан постао стварност
Рукометни клуб Славија из Новог Сада остварио је највећи успех од свог оснивања – пласман у Б Суперлигу, што је највећи успех у 77 година дугој историји клуба са Салајке.
Тај резултат није дошао случајно, већ је плод преданог рада играча, визије управе и огромног ентузијазма људи окупљених око клуба. Ипак, централну улогу у овом успону имао је млади тренер Борис Жарковић, који је попут правог диригента повезао све елементе у једну складну целину. Његова „диригентска палица“ усмерила је екипу ка историјском искораку, доносећи Славији игру модерног рукомета, али и атмосферу заједништва и вере у сопствене могућности.
Стручни штаб, у којем су поред Жарковића и тренери Аничић и Радоњић, уз кондиционог тренера Бјелца, припремио је екипу способну да одговори на највеће изазове. Појачања у виду црногорских кадетских репрезентативаца Николића и Ђурковића донела су нову снагу, док окосницу тима чине проверени рукометаши Ракоција, Гроздић и Вранеш. Посебан потенцијал представљају млади играчи Војводине на двојној регистрацији – Раденковић, Раковић, Драшко и Зекић – којима је Славија пружила прилику да стасавају кроз озбиљне утакмице.
– Уз спој младости и искуства, Славија ће презентовати модеран и атрактиван рукомет. Верујемо да ћемо, уз подршку са трибина, успети да остваримо највећи циљ – пласман у највиши ранг такмичења и да потврдимо статус озбиљног рукометног центра у Новом Саду – поручио је тренер Жарковић.
Клуб, основан 1947. године, одиграо је прву утакмицу против Петроварадина и био део фузије са Железничаром, али је увек задржао име и препознатљив идентитет. Данас, после деценија борбе, Славија поново осваја новосадска и српска спортска срца.
Председник клуба Милош Бугарски подсећа на тежак, али поносан пут пређен у последњих осам година, када су у руководство дошли бивши "славијаши".
– Ово је успех играча, стручног штаба, управе, пријатеља клуба, спонзора и донатора. Пре осам година кренули смо из Прве војвођанске лиге и ентузијазам нас је довео до Б Суперлиге. Уствари, заједништво – од управе и играча, преко пријатеља и донатора, до одличне сарадње са РК Војводина. Славија је заслужила да игра у другом рангу српског рукомета. Војводина и Југовић јесу рукометни центри Новог Сада, а Славија жели да им се придружи као стабилна средина и место где се развијају млади играчи.
Бугарски додаје и да највећи проблем остаје инфраструктура.
– Надамо се да ће град препознати наш труд и успехе. Славији је потребна спортска хала, а некада се озбиљно разматрало да код нашег отвореног терена никне рукометна дворана. То би могла бити и рукометна академија, па чак и база за националне селекције.
Ј. Галић
Премијера с Врбасом у недељу
Рукометаши Славије у недељу од 17 часова на Сланој бари, у првом колу Б Суперлиге, дочекују екипу Врбаса, која је прошле сезоне играла у одличној форми. Очекује се динамичан и узбудљив дуел, а Славија жели да одмах покаже да је спремна за борбу у самом врху.
– Екипа је радила напорно током припрема и атмосфера је одлична. Наш циљ је да одмах на старту прикажемо дисциплинован и атрактиван рукомет. Победа би била огроман подстрек за наставак сезоне – истакао је тренер Жарковић, који је додао да навијачима поручује да у што већем броју дођу и подрже Славију у историјском походу на елиту.