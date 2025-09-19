СРПСКЕ РУКОМЕТАШИЦЕ У СУБОТУ ИГРАЈУ ПРИЈАТЕЉСКИ МЕЧ СА ПОЉСКОМ: Уигравање пред октобарске квалификације
Рукометашице Србије вредно су тренирале у СЦ ФСС у Старој Пазови до петка, а након тога су отпутовале у Пољску где их у суботу очекује први од два окршаја са домаћом селекцијом. Ово ће уједно да буду и први дуели под палицом новог тренера Хосе Игнасиа Прадеса.
На претходном, као и на овом списку нашла се играчица Црвене звезде Теодора Величковић.
-Драго ми је што смо се окупиле, увек је посебан осећај када играмо за репрезентацију. Атмосфера у екипи је сјајна мотивисане смо и жељне рада. Кратко смо са новим тренером, али свакако да су први утисци позитивни. Прија нам његова енегрија и труди се да нас мотивише на сваком тренингу - јасна је Величковићева.
Квалификације за ЕП 2026.
Женска репрезентација Србије у Београду почиње квалификације за Европско првенство 2026. године. Српске рукометашице докечаће Литванију 16. октобра на Бањици од 18 сати. У квалификационој групи су још Украјина и Шведска.
Пред контролне утакмице са Пољакињама Величковићева је исткла вишеструку корист коју ти дуели доносе.
-За сваку промену је потребно време, а посебно када је у питању нови стратег. Ове утакмице могу да нам помогну да се боље упознамо, уиграмо и полако навикавамо на сустем рада новог селектора. Очекују нас и квалификације за Европско првенство 2026. године тако да ће нам закључци са двомеча против Пољакиња много помоћи у припреми за тај циклус - рекла је Теодора.
Први Прадесов списак
У септембарској ЕХФ недељи националних тимова боје Србије браниће: голмани: Јована Рисовић, Маријана Илић, Тамара Костић и Гордана Ђилас, лева крила: Сања Радосављевић, Тамара Коцић и Александра Стаменић, десна крила Дуња Радевић, Катарина Крпеж Шлезак и Миа Недељковић, пивоткиње Марија Петровић, Катарина Бојичић, Драгана Цвијић и Јелена Агабаба, бекови Теодора Мајкић, Нора Фајфрић, Александра Вукајловић, Сара Гаровић, Анђела Јањушевић, Милица Игњатовић, Јована Јововић,, Јована Шкробић, Емијила Лазић, Дуња Табак и Теодора Величковић.