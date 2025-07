ДАНИЛОВИЋЕВА ЕЛИМИНИСАНА СА ВИМБЛДОНА: Медисон Киз савладала Олгу у другом колу

Меч је трајао 75 минута. Киз је осма тенисерка света, док се Даниловић налази на 37. месту WТА листе.

Иако је уочи меча постојало реално очекивање да би могла да приреди изненађење – посебно јер је Киз у претходном колу имала великих проблема против Румунке Русе – Даниловићева није успела да наметне ритам и искористи важне моменте у игри.

Прва шанса да поремети противницу указала се средином првог сета, када је имала брејк лопту. Уместо да преузме иницијативу, дозволила је ривалки да се извуче и одмах потом изгуби гем на свој сервис. Киз је то искористила, направила разлику и брзо се приближила освајању првог сета. Иако је Олга накратко унела неизвесност враћањем брејка, није успела да одржи ниво игре – изгубила је сервис у кључном тренутку и тиме препустила сет противници.

Други део меча почео је лоше за српску тенисерку – одмах је остала без гема на свој сервис. У наставку је имала прилику да се врати, али није искористила прилике. На 3:1 није материјализовала брејк лопту, па је после спасила чак пет на свој сервис. Ипак, Киз је у завршници сета играла сигурно, те Српкиња није успела да поремети ритам гренд слем шампионке и завршила је учешће у Лондону.

Америчка тенисерка ће у трећем колу Вимблдона играти против победнице дуела између Канађанке Лејле Фернандез и Немице Лауре Зигемунд.

The third round awaits 💪



Madison Keys defeats Olga Danilovic 6-4, 6-2 to continue a confident start on return to #Wimbledon pic.twitter.com/nQ53AJnrt0

— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2025