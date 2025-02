МИОМИР КЕЦМАНОВИЋ ПОСЛЕ ПРЕОКРЕТА ОСВОЈИО ДРУГУ ТИТУЛУ У КАРИЈЕРИ: Победио Алехандра Давидовича Фокину у Делреј Бичу

После Кицбила 2020. године, Кецмановићу је ово друга АТП титула у каријери.



Добро је ушао у меч Кецмановић, имао брејк лопту већ у првом гему, али се први сет није завршио најбоље по њега. Шпанац је подигао ниво игре средином сета, направио брејк са нулом, а онда лако дошао до 5:3 и сервиса за први сет. Успео је, уз потешкоће и доста среће, Фокина да одсервира за 1-0, држао се добро још пар гемова, али је Миша онда пребацио у већу брзину. Од 1:1 у другом сету, српски представник је освојио 20 од 21 наредног поена и изједначио на 1-1. Права драма нас је, међутим, сачекала у трећем сету. Прву брејк лопту имао је Кецмановић, али је први брејк направио Фокина. Пропустио је једну за дупли брејк, а онда имао две везане на 5:2 – уједно и меч лопте. Код прве је промашио форхенд за пар центиметара, а код друге је Кецмановић погодио винер након контакта са врхом мреже. И онда је кренуло лудило. Кецмановић је затим успео да врати брејк, онда се извукао од 0:30 на 4:5, па направио брејк за 6:5, па спасао брејк лопту када је сервирао за победу...

Kecmanovic captures the crown 👑 Mimior Kecmanovic comes back from multiple match points down to beat Alejandro Davidovich Fokina 3-6 6-1 7-5 and claim his second ATP Tour title 🏆 #DBOpen pic.twitter.com/ttn6vx6lSW

И коначно, после маратона и можда и најбољег меча сезоне, могао да крене у велико славље!

Кецмановић је освајањем турнира зарадио 103.455 долара, а поражени финалиста је инкасирао 60.350 долара.

The ultimate fighter 💪



Mimior Kecmanovic came back from 5-2 40-15 down in the deciding set to claim his second ATP Tour Title 🏆#DBOpen pic.twitter.com/nb3CdU8DES

