НОВАК САЗНАО ПУТ ДО 100. ТИТУЛЕ: Одржан жреб за турнир у Женеви; Ђоковић тренирао у Београду

Српски тенисер Новак Ђоковић ће на АТП турниру у Женеви стартовати у другом колу и играће против победника меча између Белгијанца Зизуа Бергса или Мађара Мартона Фучовича, одређено је жребом.

У евентуалном четвртфиналу пројектовани ривал Србину је Италијан Матео Арналди. Уколико прође међу четири најбоља у Женеви, у полуфиналу би Ђоковић могао на бољег из дуела Алексеј Попирин (Аустралија) - Томаш Махач (Чешка).

На другој страни жреба највећи фаворит да дође до финала је први носилац Тејлор Фриц, у тој половини је и Рус Карен Хачанов.

На АТП турниру у Женеви учествују још два српска тенисера, Душан Лајовић и Миомир Кецмановић.

Лајовић у првом колу игра против Британца Џејкоба Фирнлија, а Миомир Кецмановић против Холанђанина Артура Риндеркнека.

Novak Djokovic @DjokerNole the 6th practice day in Belgrade, hitting with Jordan Thompson.



After one day's break, he did a 4-hour training of tennis and fitness today!😳 pic.twitter.com/TO1vm0MUwf

