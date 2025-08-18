ПРАВАЦ – МАЈАМИ Зрењанинац Марко Шаренац направио важан корак у кошаркашкој каријери
Двадесетједногодишњи Марко Шаренац из Зрењанина, један од најталентованијих српских кошаркаша млађе генерације, који се 2023. преселио у Америку, начинио је важан корак у својој каријери.
Бивши играч београдске Црвене звезде и суботичког Спартака, и члан кошаркашке репрезентације Србије У20, одлучио је да напусти Вебер Стејт универзитет Д1 дивизије и промени средину.
- Прелазим на Флориду, на Универзитет Бери у Мајамију. Промена је дошла спонтано, као важан корак у мом развоју. Тренер Џастин Фур из Берија ми је понудио улогу у тиму која боље одговара мом стилу игре и потенцијалу. Уз то, желео сам и нову средину, јачу конкуренцију и већи изазов - каже за “Дневник” Марко Шаренац.
Истиче да је у претходном периоду много путовао и обишао пуно држава у САД, али да у Мајамију досад није био, иако је имао велику жељу.
- Сада ми се и она испуњава, али не само да посетим град, него да у њему живим, студирам и играм кошарку. Надам се да ће испунити сва моја очекивања и да сам овог пута спојио лепо и корисно - додаје Шаренац.
Две године проведене на Вебер Стејт универзитету у Јути памтиће по великом личном и кошаркашком напретку.
- То су биле две године прилагођавања на потпуно нови систем рада, културу, менталитет и уопште живот у Америци. На Вебер Стејту сам стекао важно искуство, добре пријатеље и научио како да се носим с изазовима, како на терену, тако и ван њега - додаје наш саговорник.
Од Универзитета Бери очекује да му пружи нову енергију, квалитетно такмичење и простор да се додатно развија као играч.
- Знам да имају озбиљан програм и добру репутацију, и радујем се што ћу бити део екипе која има амбиције и добар систем рада. Такође, очекујем да ћу допринети тиму својом игром, али и да ћу учити од тренера и саиграча у једном потпуно новом окружењу. Свакодневно сам у контакту са тренерима који су од почетка показали велико поверење у моју игру и потенцијал и који ме виде као некога ко је веома важан део екипе. То ме посебно радује јер од старта имамо одличан однос, што ми улива додатну сигурност и потврду да сам направио прави избор - истиче млади зрењанински кошаркаш.
Наглашава да је задовољан својим напретком у Америци, али да увек жели више.
- Прве године су биле у знаку прилагођавања на темпо и физичку захтевност америчке кошарке, али временом сам се снашао и видео конкретан напредак у свим сегментима игре и свог развоја. Тамошњи услови и могућности су много веће него у Србији, тако да сам се трудио да максимално искористим све што ми се пружа како бих унапредио своју игру. Верујем да оно најбоље тек долази - каже Шаренац.
Лето је провео у Србији и родном Зрењанину, а овог викенда се вратио у Америку.
- У Србији сам највише времена проводио с породицом и пријатељима. Трудио сам се, такође, да тренирам свакодневно како бих остао у форми, али и да се ментално одморим пред нову сезону. Наравно, сваки тренутак сам користио да уживам у стварима које ми највише недостају док сам у Америци, а то су домаћа храна, породична окупљања, дружења и изласци - напомиње Марко Шаренац.