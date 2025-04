(ВИДЕО) ОЛГА ЋЕ ИГРАТИ ЗА ТИТУЛУ У РУАНУ: Српкиња убедљива у полуфиналу

Олга је у полуфиналу славила над Холанђанком Сузан Ламенс 6:4, 6:4.

Српкиња је била фаворит с обзиром на то да је 39. на свету, а ривалка на 69. позицији ВТА листе.

За титулу ће се Олга борити против боље из дуела 18. играчице света Украјинке Елине Свитолине и Румунке Елене Габриеле Русе, која је 90. на листи.

jumping for joy 🥹



Olga Danilovic is into the final after defeating Lamens 6-4, 6-4!#OCRM2025 pic.twitter.com/zGUlpee48S

