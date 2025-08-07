ЗВЕЗДАН ТЕРЗИЋ: "Остварили смо значајну победу у Пољској, али ништа није завршено"
Честитам нашим фудбалерима и стручном штабу на изузетном успеху, као и мојим најближим сарадницима који су дали велики допринос свим овим резултатима.
Победили смо шампиона Пољске на тешком гостовању и још једном показали колико из сезоне у сезону растемо као клуб, рекао је генерални директор ФК Црвена звезда Звездан Терзић после победе против Леха у Познању (3:1)).
"Остварили смо велику победу и направили значајну предност, али нема опуштања. Ништа није завршено. Ово је било само прво полувреме. Пољски шампион је и синоћ показао да је одличан тим. Чека нас тешка утакмица у реваншу. Морамо бити максимално фокусирани у припреми реванш меча", истакао је Терзић.
Још једном користим прилику да позовем навијаче да већ против ТСЦ-а у што већем броју дођу на Маракану, а потом и да је испуне до последњег места у реваншу против Леха, додао је Звездин директор.
"Потребан нам је пун стадион и велика подршка навијача да би се на крају сви заједно радовали. Идемо корак по корак до Лиге Шампиона. Први следећи је у уторак на Маракани", поручио је Терзић.