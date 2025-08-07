overcast clouds
25°C
07.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1718
usd
101.1584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗВЕЗДАН ТЕРЗИЋ: "Остварили смо значајну победу у Пољској, али ништа није завршено"

07.08.2025. 11:51 11:55
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
terzic
Фото: ФК Црвена звезда

Честитам нашим фудбалерима и стручном штабу на изузетном успеху, као и мојим најближим сарадницима који су дали велики допринос свим овим резултатима.

Победили смо шампиона Пољске на тешком гостовању и још једном показали колико из сезоне у сезону растемо као клуб, рекао је генерални директор ФК Црвена звезда Звездан Терзић после победе против Леха у Познању (3:1)).

"Остварили смо велику победу и направили значајну предност, али нема опуштања. Ништа није завршено. Ово је било само прво полувреме. Пољски шампион је и синоћ показао да је одличан тим. Чека нас тешка утакмица у реваншу. Морамо бити максимално фокусирани у припреми реванш меча", истакао је Терзић.

Још једном користим прилику да позовем навијаче да већ против ТСЦ-а у што већем броју дођу на Маракану, а потом и да је испуне до последњег места у реваншу против Леха, додао је Звездин директор.

"Потребан нам је пун стадион и велика подршка навијача да би се на крају сви заједно радовали. Идемо корак по корак до Лиге Шампиона. Први следећи је у уторак на Маракани", поручио је Терзић.

звездан терзић фк црвена звезда лига шампиона
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ЛЕХОМ: "Нема еуфорије, као да је 0:0"
milojevic1

ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ЛЕХОМ: "Нема еуфорије, као да је 0:0"

06.08.2025. 22:59 23:03
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДВОСТРУКИ СТРЕЛАЦ РАДЕ КРУНИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ЛЕХОМ: "Саиграчи заслужују круну"
krunic

ДВОСТРУКИ СТРЕЛАЦ РАДЕ КРУНИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ЛЕХОМ: "Саиграчи заслужују круну"

06.08.2025. 22:50 22:57
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ЦРВЕНА ЗВЕЗДА НАДИГРАЛА ЛЕХ У ПРВОЈ УТАКМИЦИ 3. КОЛА КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ЛИГУ ШАМПИОНА: Крунић двоструки стрелац, Дуарте утишао Познањ
zvezda1

(ВИДЕО) ЦРВЕНА ЗВЕЗДА НАДИГРАЛА ЛЕХ У ПРВОЈ УТАКМИЦИ 3. КОЛА КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ЛИГУ ШАМПИОНА: Крунић двоструки стрелац, Дуарте утишао Познањ

06.08.2025. 22:31 22:46
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЕВО КОЛИКО ЈЕ ПОБЕДА У ПОЗНАЊУ ДОНЕЛА ЗВЕЗДИ И СРПСКОМ ФУДБАЛУ Трљају руке и на Маракани и у Суперлиги
miloje

ЕВО КОЛИКО ЈЕ ПОБЕДА У ПОЗНАЊУ ДОНЕЛА ЗВЕЗДИ И СРПСКОМ ФУДБАЛУ Трљају руке и на Маракани и у Суперлиги

Фудбалери Црвене звезде однели су цео плен из Познања и дуел против Леха окончали у победничком ритму.
07.08.2025. 09:52 09:55
Више о теми
(ВИДЕО) ЦРВЕНА ЗВЕЗДА НАДИГРАЛА ЛЕХ У ПРВОЈ УТАКМИЦИ 3. КОЛА КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ЛИГУ ШАМПИОНА: Крунић двоструки стрелац, Дуарте утишао Познањ
zvezda1

(ВИДЕО) ЦРВЕНА ЗВЕЗДА НАДИГРАЛА ЛЕХ У ПРВОЈ УТАКМИЦИ 3. КОЛА КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ЛИГУ ШАМПИОНА: Крунић двоструки стрелац, Дуарте утишао Познањ

Волим
0
Коментар
0
Сачувај