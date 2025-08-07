ЕВО КОЛИКО ЈЕ ПОБЕДА У ПОЗНАЊУ ДОНЕЛА ЗВЕЗДИ И СРПСКОМ ФУДБАЛУ Трљају руке и на Маракани и у Суперлиги
Фудбалери Црвене звезде однели су цео плен из Познања и дуел против Леха окончали у победничком ритму.
На семафору је на крају меча стајало 3:1 за госте и пред дуел на стадиону "Рајко Митић" оптимизам у пролазак ове рунде је додатно порастао.
Црвено-бели су рано повели, већ у деветом минуту голом Радета Крунића, после повратне лопте Шерифа Ендиајеа, да би после повлачења на своју половину, Микаел Ишак то казнио поготком у мрежи Матеуса за 1:1.
Тим резултатом се отишло на полувреме, међутим, Раде Крунић је имао још "муниције" и уз 51. минуту вратио предност. То ипак није било све, пошто је тријумф подебљао Бруно Дуарте, после одличне асистенције Мирка Иванића.
Црвена звезда је осим велике залихе за наредни уторак и реванш, за себе и српски фудбал урадила огромну ствар. Наиме, у овом окршају је узет максималан могући коефицијент.
Наставили су црвено-бели да увећавају клупски и државни коефицијент, па је тако 1.000 додато за "личну добит", али и максималних 250 за добро целе Суперлиге Србије.