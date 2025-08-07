overcast clouds
Наградни фонд УС опена ПОВЕЋАН НА 90 МИЛИОНА ДОЛАРА

07.08.2025. 11:48 11:49
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: freeimages.com, ilustracija

Укупан наградни фонд УС Опена у Њујорку увећан је на рекордних 90 милиона долара, саопштили су организатори последњег тениског гренд слем турнира у сезони.

Наградни фонд је увећан за 20 одсто у односу на прошлогодишњи турнир.

Шампиони у појединачној конкуренцији ће зарадити по пет милиона долара, односно 39 одсто више него прошле године. Пораженима у финалу у сингл конкуренцији припашће по 2,5 милиона долара. Тенисери који изгубе у првом колу УС Опена добиће по 110.000 долара.

УС Опен биће одржан у Њујорку од 24. августа до 7. септембра.

УС опен
Спорт Тенис
