Наградни фонд УС опена ПОВЕЋАН НА 90 МИЛИОНА ДОЛАРА
07.08.2025. 11:48 11:49
Укупан наградни фонд УС Опена у Њујорку увећан је на рекордних 90 милиона долара, саопштили су организатори последњег тениског гренд слем турнира у сезони.
Наградни фонд је увећан за 20 одсто у односу на прошлогодишњи турнир.
Шампиони у појединачној конкуренцији ће зарадити по пет милиона долара, односно 39 одсто више него прошле године. Пораженима у финалу у сингл конкуренцији припашће по 2,5 милиона долара. Тенисери који изгубе у првом колу УС Опена добиће по 110.000 долара.
УС Опен биће одржан у Њујорку од 24. августа до 7. септембра.