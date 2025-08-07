СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОБИЈА САВРЕМЕНО ПОРОДИЛИШТЕ Бебама нови креветићи, мајкама МАСАЖНЕ ФОТЕЉЕ! Радови при крају, следи замена врата, кречење и уградња климе
Реконструкција породилишта које је смештено у Општој болници ушла је у завршну фазу, а средства су обезбеђена из буџета локалне самоуправе у Сремској Митровици.
И, већ су постављене масажне фотеље и нови креветићи за бебе, а посао је завршен и у такозваним индивидуалним собама које су савремено опремљене. Сада се ради на просторијама у којима ће бити више кревета, а у току су још замена врата, кречење и уградња клима-уређаја.
Градоначелник Бранислав Недимовић, у пратњи директора Опште болнице др Војислава Мирнића, непосредно се уверио да се радови одвијају планираном динамиком и истакао да је ово велики корак ка побољшању услова за породиље и новорођенчад.
– Знамо да људи увек очекују више и зато радимо да испунимо сва дата обећања. По завршетку посла и пуштању у рад поново ћемо посетити Породилиште, а да ли смо били на висини задатка показаће осмеси жена које овде на свет донесу нови живот – поручио је први човек Сремске Митровице, не заборављајући ни остале инфраструктурне пројекте који ће овде бити реализовани.
То су, превенствено, реконструкција Поликлинике, гасификација у више насеља – Мартинцима, Кузмину, по Мачви – изградња канализације у Лаћарку, као и улагање од 1,5 милијарди динара у путну инфраструктуру…
Подсетимо, реновирање овдашње Опште болнице започето је у септембру прошле године, а пројектни задатак првенствено је био усмерен ка унутрашњим просторима и Ургентном пријему. Митровчани су за унапређење услова лечења више од 350.000 људи који су потенцијални корисници услуга ове здравствене установе издвојили укупно 20 милиона динара.
– Резултати су видљиви, фокус остаје на људима, а посебан напредак забележен је у већој достуности специјалистичких прегледа. У односу на прошли септембар, само број кардиолошких прегледа увећан је са 312 на 584, док се број оних који су били код кардиоваскуларних хирурга утростручио – објаснио је Недимовић, најављујући да ће другом фазом радова, која је већ започета, бити обухваћени још Дечје одељење и Онкологија, а биће унапређена и комплетна мамографска дијагностика.
Велике олакшице требало би да донесе и увођење у свакодневну праксу новог система достављања резултата анализа крви и урина – истог дана, односно када пацијент донесе или у установи да узорке. На овај начин лекари брже долазе до неопходних информација о стању сваког пацијента, а онда је олакшан пут до постављања ваљане дијагнозе, одређивања терапије и – излечења.