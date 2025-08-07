ШЕЛТОН И ХАЧАНОВ У ФИНАЛУ Мастерса у Торонту
Амерички тенисер Бен Шелтон пласирао се у финале Мастерса у Торонту, пошто је јутрос у полуфиналу победио сународника Тејлора Фрица 6:4, 6:3.
Меч је трајао један сат и 19 минута. Шелтон је седми тенисер света, док се Фриц налази на четвртом месту АТП листе. Ово је био други међусобни дуел двојице америчких тенисера, а први тријумф Шелтона, који ће у финалу играти против Руса Карена Хачанова.
Руски тенисер је у полуфиналу савладао Немца Александра Зверева 6:3, 4:6, 7:6 (7:4). Меч је трајао два сата и 53 минута. Хачанов је 16. на АТП листи, док је Зверев трећи тенисер света.
Мастерс у Торонту се игра за наградни фонд од 9.193.540 америчких долара.