Нови Сад
ШЕЛТОН И ХАЧАНОВ У ФИНАЛУ Мастерса у Торонту

07.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
selton
Фото: Ben Šelton, foto: Tanjug (Chris Young/The Canadian Press via AP)

Амерички тенисер Бен Шелтон пласирао се у финале Мастерса у Торонту, пошто је јутрос у полуфиналу победио сународника Тејлора Фрица 6:4, 6:3.

Меч је трајао један сат и 19 минута. Шелтон је седми тенисер света, док се Фриц налази на четвртом месту АТП листе. Ово је био други међусобни дуел двојице америчких тенисера, а први тријумф Шелтона, који ће у финалу играти против Руса Карена Хачанова.

Руски тенисер је у полуфиналу савладао Немца Александра Зверева 6:3, 4:6, 7:6 (7:4). Меч је трајао два сата и 53 минута. Хачанов је 16. на АТП листи, док је Зверев трећи тенисер света.

Мастерс у Торонту се игра за наградни фонд од 9.193.540 америчких долара.

