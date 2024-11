(ВИДЕО) ЂОКОВИЋ РАСВЕТЛИО ЗАШТО ЈЕ ИЗАБРАО МАРИЈА: Није очекивао, али је ПРИХВАТИО

Новак је одлучио да му управо Мари буде тренер на старту нове сезоне.



Све је помало затекао овом одлуком, коју је пробао да објасни.

"Пролазио сам кроз процес размишљања о следећој сезони и покушавао да схватим шта ми треба у овој фази каријере. У марту сам завршио сарадњу са Гораном Иванишевићем са којим сам годинама имао успехе. Требало ми је око шест месеци да заиста размислим о томе да ли ми треба тренер и, ако да, ко ће то бити", рекао је Ђоковић и додао:

Djokovic on hiring Murray as coach:



'I realized the perfect coach for me at this point would be someone that has been through experiences that I'm going through, possibly a multiple Grand Slam winner, former No.1 (...) and Andy Murray appeared on the table'



🎥 @SkySportsTennis pic.twitter.com/BBuWssTNc9

— Bastien Fachan (@BastienFachan) November 29, 2024