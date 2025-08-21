ДОРУЧАК УЗ СВЕЖЕ МЛЕКО, ВЕЧЕРА УЗ ПЕСМУ ТАМБУРАША
ВОЈВОЂАНСКИ САЛАШИ МЕЛЕМ ЗА ДУШУ ТУРИСТА И ВИКЕНДАША Спас од свакодневице уз пецање, јахање и домаћу кухињу, понуда је богата, а ЦЕНЕ ЗА СВАЧИЈИ ЏЕП
Салаши око Новог Сада постају све популарнија дестинација за туристе и домаће госте.
Они који желе бег из градске вреве за викенд, радо налазе уточиште крај Ченеја, Кисача или Бегеча. Понуде су разноврсне – од аутентичних, где ноћење с доручком кошта око 30 евра, до оних луксузнијих, где се соба плаћа и до 90 евра. Уз смештај, власници нуде домаћу храну, од јутарњих крофни и свежег млека, до вечере уз вино и песму тамбураша.
Многи салаши организују и пропратни садржај попут јахања, вожње фијакером или риболова. Цена неретко укључује и дегустацију ракије или вина, а неки нуде и радионице прављења ајвара и домаћег хлеба.
Један ченејски салаш нуди и часове тамбурице, док други има сопствену мини-фарму, па гости могу да брину о овцама и козама. Интернет је преплављен позитивним рецензијама, а задовољни посетиоци неизоставно наводе гостопримство домаћина и осећај да су као код куће.
Треба напоменути да су салаши постали врло тражени и међу страним туристима, у чему предњаче становници западне Европе. У златну равницу Србије доводи их потрага за аутентичним искуством сеоског туризама.
– За разлику од хотела од који се очекује луксуз , на салашима се трага за духом прошлих времена – рекли су за „Дневник” власници једног салаша са Ченеја. – Трудимо се да својим гостима дочарамо утисак какав су замишљали, али да ипак одржимо квалитет који је неопходан кад су у питању смештај, хигијена и храна.
Салаши нису само преноћиште – они су повратак у прошлост, у спорији ритам живота. Док град убрзано расте, имања на периферији подсећају да Нови Сад има и друго лице – тише, топлије и домаћинско.
На ободима града не изнајмљују се само традиционални салаши. Потражња расте и за луксузним вилама, које се превасходно закупљују у летњем периоду. У њима се често организују свадбе и прославе, јер амбијент пружа интиму и богат додатни садржај. Највеће интересовање и пропорционално висоок најам бележе куће са базеном. Цене таквих аранжмана зависе од опремљености и броја лежаја, па једно ноћење у викендици која прима до десет особа може коштати и преко 500 евра.
Ипак, богата понуда раскошних некретнина ни најмање не ремети популарност војвођанских салаша. Њихова посебност и утисци хиљаде задовољних гостију гарантују јединствен ужитак, јер како туристи и викендаши сами наводе - успаванка цврчака и мирис природе мелем су за људску душу.