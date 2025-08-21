overcast clouds
ОМЛАДИНСКА АКАДЕМИЈА О БЕЗБЕДНОСТИ МОТОЦИКЛИСТА Интересовање премашило сва очекивања

21.08.2025. 11:37 11:45
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
мото
Фото: Мото унија Војводине

Омладинска академија саобраћајне културе и безбедности у саобраћају мотоциклиста одржана је у Беочину, у просторијама Мото клуба „Underdogs MC”, а интересовање је премашило сва очекивања организатора из Мото Уније Војводине.

У оквиру академије организован је полигон уз стручну сарадњу инструктора и предавача саобраћајне полиције, а учесници су имали могућност да испробају своје возачке способности и покажу колико знају и о безбедности, али и правилима у саобраћају. 

– Одзив је био феноменалан. Око седамдесетак мотоциклиста је дошло да провери своја знања и умећа, али и научи нешто ново. Похвалио бих већину учесника који су завршили полигон са солидним успехом, а истакао бих чињеницу да је на наше одушевљење, публика била различитих узрасних група, од млађих до старијих. Осим мушког дела, публику су чиниле и жене које воле бајкерски начин живота – рекао је председник Мото Уније Војводине Саша Малиновић. 

мото
Фото: Мото унија Војводине

Након успешно положеног полигона, бајкери су се преселили у просторије мото клуба, када је уследео и теориски део предавања о безбедности, а који се тицао учешћа мотоциклиста у саобраћају. Разговарало се о томе чему служи зауставни пут, о важности сигнализације, ношења заштитне опреме и слично. Након предавања организатори су обезбедили вечеру и пиће за све учеснике, те се дружење, уз необавезне разговоре, наставило до вечерњих сати.

– Због великог интересовања, план Мото уније Војводине је да повећа активности и предавања овог типа. Зато ћемо се потрудити да омладинску академију преселимо и по другим местима у Војводини, јер сматрамо да су безбедност и саобраћајна култура важне теме о којима се мора свакодневно говорити – поручује Малиновић. 

мотори
Војводина Срем
