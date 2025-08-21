overcast clouds
ОВАЦИЈЕ ЗА ЂОКОВИЋА У ЊУЈОРКУ: Ноле одрадио тренинг с најбољом тенисерком света

21.08.2025. 11:56
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ман
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Yuki Iwamura

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић одрадио је тренинг на стадиону "Артур Еш" у Њујорку уочи последњег гренд слем турнира сезоне, УС Опена, који почиње 24. августа.

Ђоковић је током тренинга добио овације навијача са трибина. Српски тенисер је тренирао и са најбољом тенисерком света Белорускињом Арином Сабаленком. 

Организатори су саопштили да су прошле ноћи тренинг одрадили и Алекс де Минор, Жоао Фонсека, Коко Гоф, Елина Свитолина, Џесика Пегула...

Наградни фонд УС Опена износи више од 90 милиона долара.

 

Спорт Тенис
