ОВАЦИЈЕ ЗА ЂОКОВИЋА У ЊУЈОРКУ: Ноле одрадио тренинг с најбољом тенисерком света
21.08.2025. 11:56 11:57
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић одрадио је тренинг на стадиону "Артур Еш" у Њујорку уочи последњег гренд слем турнира сезоне, УС Опена, који почиње 24. августа.
Ђоковић је током тренинга добио овације навијача са трибина. Српски тенисер је тренирао и са најбољом тенисерком света Белорускињом Арином Сабаленком.
Организатори су саопштили да су прошле ноћи тренинг одрадили и Алекс де Минор, Жоао Фонсека, Коко Гоф, Елина Свитолина, Џесика Пегула...
Наградни фонд УС Опена износи више од 90 милиона долара.