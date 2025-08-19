НЕУСПЕХ ОЛГЕ И НОВАКА НА СТАРТУ УС ОПЕНА: Медведев и Андрејева заслужено славили
19.08.2025. 23:13 23:21
Коментари (0)
Српски тенисери Олга Даниловић и Новак Ђоковић елиминисани су у микс-дублу већ на старту УС Опена.
Од њих су били бољи Руси Мира Андрејева и Данил Медведев резултатом 2:0 (4:2, 5:3), за 45 минута игре.
Руси су први сет добили захваљујући једном брејку.
У другом сету је српски пар стигао први до брејка, повео 3:1, па је Даниловић сервирала за освајање сета.
Српска тенисерка је у кључним тренуцима, на две сет лопте, направила две дупле сервис грешке, па су се Руси вратили у меч.
Андрејева и Медведев затим су направили брејк на сервис Ђоковића, а потом сервисом привели меч крају.