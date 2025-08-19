ПОЗНАТО КАДА НОВАК И ОЛГА ИЗЛАЗЕ НА ТЕРЕН: Српска комбинација почиње поход на титулу у Њујорку
19.08.2025. 11:12 11:14
Коментари (0)
Новак Ђоковић ће први меч на УС опену играти са Олгом Даниловић у микс дублу.
Најбољи тенисер света стигао је у Њујорк само дан пре почетка последњег, четвртог, гренд слема у сезони.
Новаку и Олги, који су одрадили тренинг на стадиону „Артур Еш“, ривали ће бити Данил Медведев и Мира Андрејева.
Програм почиње у 17 часова, а Новак и Олга су четврти по реду, негде око 22.00 по српском времену.
Уколико Новак и Олга победе, у другом колу, истог дана нешто касније, састаће се са бољим из окршаја Пегула/Дрејпер – Алкараз/Радукану.