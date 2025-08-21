НОВИ САД - ГАС АНГАЖУЈЕ ДОДАТНЕ РАДНИКЕ За очитавање гаса 48 милиона динара
Очитавања стања на гасомерима у шест општина коштаће предузеће „Нови Сад–Гас” 48 милиона динара, с ПДВ-ом.
Те услуге обављаће Агенција за привремено запошљавање „Business Integrator”, с којом је закључен оквирни споразум на 12 месеци, односно док уговорен износ не буде утрошен. Месечна потрошњa природног гаса биће очитавана на приближно 50.000 мерача, на подручју Новог Сада, Бачке Паланке, Бачког Петровца, Беочина, Малог Иђоша и Сремских Карловаца.
„Предмет јавне набавке је услуга прикупљања података о потрошњи природног гаса на мерилима физичких и правних лица на подручију привредног друштва ‘Нови Сад – Гас’, за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење доо Нови Сад.
Лице које је ангажовано очитава потрошњу гаса и уноси стање са мерача у мобилни уређај, фотографијом и ручним уносом у електронску апликацију, коју добија од стране наручиоца (податке о потрошњи природог гаса на конкретном мерном уређају, тачно време извршења услуге прикупљања података о потрошњи природног гаса). За мерач протока гаса који није очитан из било ког разлога, уписује разлог неочитавања. Све неочитане мерне уређаје мораће поново обићи и очитати у следећих 48 часова, те доставити стања на мерачима, ради обрачуна.