ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНА РАДИОНИЦА ОДРЖАНА У СТАНИШИЋУ „Осврни се око себе, неком треба твоја пажња“
Завршна здравствено васпитна радионица пројекта „Мрежа“ Центра „Здравка“ овдашњег Друштва за борбу против рака, подржаног од Фондације „Сидро“, одржана је у Станишићу код Сомбора.
За одрасле је одржано предавање док су деца сликала на тему „Помоћ-данас ти мени, сутра ја теби“ на којој је настало 13 радова малишана, који ће, уз раније, односно радове настале на претходним радионицама (укупно 97), бити приказани на јесењој изложби Друштва за борбу против рака.
Основна порука и ове радионице, као и претходних одржаваних почетком лета у селима сомборског градског подручја, био је слоган Друштва за борбу против рака „Осврни се око себе, неком треба твоја пажња“, па су присутни имали прилику да кроз примере комуникације науче како боље разумети оболелог. Нове акције, изложбе и позоришна представа најављени су за рану јесен.