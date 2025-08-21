overcast clouds
31°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНА РАДИОНИЦА ОДРЖАНА У СТАНИШИЋУ „Осврни се око себе, неком треба твоја пажња“

21.08.2025. 10:54 11:00
Пише:
Милић Миљеновић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
здравка
Фото: Друштво за борбу против рака

Завршна здравствено васпитна радионица пројекта „Мрежа“ Центра „Здравка“ овдашњег Друштва за борбу против рака, подржаног од Фондације „Сидро“, одржана је у Станишићу код Сомбора.

За одрасле је одржано предавање док су деца сликала на тему „Помоћ-данас ти мени, сутра ја теби“ на којој је настало 13 радова малишана, који ће, уз раније, односно радове настале на претходним радионицама (укупно 97), бити приказани на јесењој изложби Друштва за борбу против рака.

Основна порука и ове радионице, као и претходних одржаваних почетком лета у селима сомборског градског подручја, био је слоган Друштва за борбу против рака „Осврни се око себе, неком треба твоја пажња“, па су присутни имали прилику да кроз примере комуникације науче како боље разумети оболелог. Нове акције, изложбе и позоришна представа најављени су за рану јесен.
 

станишић
Извор:
Дневник
Пише:
Милић Миљеновић
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај