НОВА КОТЛАРНИЦА НА ГАС У ОШ „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ” У КРУШЧИЋУ Комфорнији услови за рад и боравак у школи и вртићу

21.08.2025.
Међу девет локалних самоуправа у којима ће бити реализовани пројекти замене котларница уз подршку Министарства заштите животне средине, нашла се и школа у Крушчићу у кулској општини.

Пројекти замене котларница у јавним установама имају за циљ унапређење квалитета ваздуха. 

Основној школи „Вељко Влаховић” у Крушћићу, за уградњу нове котларнице на гас намењено је 11 милиона динара. Ова инвестиција допринеће бољој енергетској ефикасности, заштити животне средине, значајним уштедама, као и знатно комфорнијим условима за рад и боравак свих корисника школе и вртића.
 

