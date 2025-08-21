НОВА КОТЛАРНИЦА НА ГАС У ОШ „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ” У КРУШЧИЋУ Комфорнији услови за рад и боравак у школи и вртићу
Међу девет локалних самоуправа у којима ће бити реализовани пројекти замене котларница уз подршку Министарства заштите животне средине, нашла се и школа у Крушчићу у кулској општини.
Пројекти замене котларница у јавним установама имају за циљ унапређење квалитета ваздуха.
Основној школи „Вељко Влаховић” у Крушћићу, за уградњу нове котларнице на гас намењено је 11 милиона динара. Ова инвестиција допринеће бољој енергетској ефикасности, заштити животне средине, значајним уштедама, као и знатно комфорнијим условима за рад и боравак свих корисника школе и вртића.