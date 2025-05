ТРАМП ОСТАЈЕ БЕЗ САВЕТНИКА После скандала с четом, Волц и Вонг напуштају Белу кућу ЗЕМЉОТРЕС У ВАШИНГТОНУ(ФОТО)

Мајк Волц је у марту био под пажњом јавности након што је саставио чет на платформи Сигнал и грешком у њега укључио новинара Џефрија Голдберга из Атлантика, а на чету су били разговори највиших америчких званичника за националну безбедност о плановима за нападе на циљеве јеменских побуњеника Хута у Јемену.

Голдберг је објавио време планираног напада на Хуте и које ће оружје бити коришћено.



Након што је Волц иза затворених врата признао аутентичност извештаја, званичници Беле куће су расправљали о томе да ли треба да поднесе оставку, али Волц никада није дао такву понуду.

🚨🇺🇸 BREAKING: U.S. SECURITY ADVISER MIKE WALTZ IS OUT



National Security Adviser Mike Waltz and his deputy Alex Wong are both out, sources say.



No official reason yet, just a quiet exit from two of the most powerful seats in Trump’s circle.



Source: CBS reporter pic.twitter.com/c5QeNM6rYm

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 1, 2025