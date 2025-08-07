(ФОТО) ПРЕВРНУО СЕ КОМБИ АМАДЕУС БЕНДА Огласио се Аца Амадеус: "Хвала Богу..."
07.08.2025.
Огласио се један од чланова бенда с места несреће.
Комби с музичарима Амадеус бенда слетео је с пута и преврнуо се рано јутрос. На сву срећу нико није повређен, а једна од чланова бенда поделио је фотографију с места несреће.
Срећа нас је пратила и вечерас, као сто нас је пратила свих ових 25 година - написао је Аца Амадеус бенд, чалн бенда и додао:
- Хвала драгом Богу да нико из бенда није повређен... идемо даље - написао је Аца из Амадеуса.
Испод његове објаве низали су се коментари у којима су уплашени људи питали за стање музичара Амадеус бенда:
"Хвала драгом Богу да је све добро", "Јел су сви живи?", "Ово је страшно, живео Амадеус бенд", низали су се коментари.