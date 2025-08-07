overcast clouds
(ФОТО) ПРЕВРНУО СЕ КОМБИ АМАДЕУС БЕНДА Огласио се Аца Амадеус: "Хвала Богу..."

07.08.2025. 09:34 09:38
Пише:
Дневник
Извор:
Srbija danas
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Огласио се један од чланова бенда с места несреће.

Комби с музичарима Амадеус бенда слетео је с пута и преврнуо се рано јутрос. На сву срећу нико није повређен, а једна од чланова бенда поделио је фотографију с места несреће. 

Срећа нас је пратила и вечерас, као сто нас је пратила свих ових 25 година - написао је Аца Амадеус бенд, чалн бенда и додао: 

- Хвала драгом Богу да нико из бенда није повређен... идемо даље - написао је Аца из Амадеуса. 

Испод његове објаве низали су се коментари у којима су уплашени људи питали за стање музичара Амадеус бенда:

"Хвала драгом Богу да је све добро", "Јел су сви живи?", "Ово је страшно, живео Амадеус бенд", низали су се коментари.

