ВОЗАЧУ КАМИОНА ОДРЕЂЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ НАПУШТАЊА СТАНА УЗ ЕЛЕКТРОНСКИ НАДЗОР Осумњиченом за несрећу у којој је страдао полицајац укинут притвор
Возачу камиона М. П. (38) из околине Лучана, који се сумњичи за саобраћајну несрећу на ауто-путу Нови Сад – Суботица, у којој је погинуо полицајац на дужности Дејан Срдић (40) из Инђије, укинут је притвор и одређена мера забране напуштања стана уз електронски надзор, сазнаје „Дневник”.
Како је за наш лист речено у новосадском Основном суду, М. П. је, на предлог Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, укинут притвор, уз образложење да се применом изречене блаже мере, односно мере забране напуштања стана уз примену електронског надзора, може отклонити опасност да окривљени М. П. у кратком периоду понови исто или истоврсно кривично дело.
Подсетимо, полицијски службеник Управе саобраћајне полиције Дејан Срдић погинуо је 7. јула током обављања службене дужности, када је око 9.50 часова на њега налетео камион лучанских регистарских ознака, док је у зауставној траци контролисао возача који је учинио саобраћајни прекршај.
Помоћ и подршка породици
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изразио је најдубље саучешће породици, истакавши да сви припадници МУП-а деле њихову тугу и бол, као и да сви чланови породице настрадалог могу увек да рачунају на помоћ и подршку Министарства унутрашњих послова.
У тренутку несреће полицајац је стајао поред аутомобила и возачевих врата и по процедури тражио документа од возача. Са њим је у контроли саобраћаја био и седам година старији колега, који је, срећом, прошао неповређено.
Иако је лекарска екипа Завода за ургентну медицину Нови Сад интервенисала по првом приоритету, нажалост, могли су само да констатују смрт мушкарца старог 40 година.
Полицијски службеник Управе саобраћајне полиције Дејан Срдић сахрањен је на Новом гробљу у Инђији, а осим његових најмилијих, неутешне породице и пријатеља, на вечни починак су га испратили потпредседник Владе Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић, директор полиције Драган Васиљевић, начелник Управе саобраћајне полиције Славиша Лaкићевић и други руководиоци и колеге.
Како су истакли, Дејан Срдић је, током више од двадесет година проведених у Министарству унутрашњих послова, предано и одговорно обављао све поверене задатке, што никада неће бити заборављено.