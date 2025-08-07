overcast clouds
СА ОВИМ ТРИКОМ СРБИН ЗНАЧАЈНО СМАЊИО РАЧУН ЗА СТРУЈУ Прети нам нови топлотни талас, а ево како да УШТЕДИТЕ на КЛИМИ: "Три и по сомића, а нисам је гасио"

07.08.2025. 09:27
Један корисник друштвене мреже X поделио је своје искуство, тврдећи да му је рачун за електричну енергију био знатно нижи управо захваљујући једној једноставној промени у подешавању климе.

 Наиме, све време је користио режим рада "дрy моде", познат по томе што из простора уклања вишак влаге, побољшава квалитет ваздуха и троши мање енергије јер компресор и вентилатор раде смањеним интензитетом.

- Стигао рачун за струју. Три и по сомића. Нисам гасио климу. Стално укључен дрy моде. Неки фини човек једаред објаснио овде ту фору - навео је у објави која је изазвала велики број реакција и коментара.

Многи су признали да нису знали за ову опцију, док су неки сугерисали да је и подешавање температуре на 26 степени уз аутоматски режим рада ефикасна алтернатива.

Стручњаци додају да "дрy моде" посебно прија у градовима са високом влажношћу, али и да га не треба користити као замену за хлађење када су температуре екстремно високе.

У сваком случају, пред нови талас врућина, корисно је размотрити све начине за уштеду, без одрицања од комфора.

 

