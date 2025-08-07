overcast clouds
ЈУРИО АУТО-ПУТЕМ ЧАК 332 КИЛОМЕТРА НА ЧАС! Стигле масне казне, полиција изјавила: "Највећа брзина икад забележена!"

07.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
возач
Фото: unsplash.com, ilustracija

Полиција је ухватила неименованог возача који је јурио чувеним аутобаном невероватном брзином од 322 км/х, чак 200 км/х изнад дозвољеног лимита, саопштено је.

Он је заустављен током рутинске контроле на аутопуту А2, у близини места Бург, западно од Берлина, 28. јула.

Полиција је саопштила да је возачу изречена новчана казна од 900 евра, као и забрана управљања возилом у трајању од три месеца. Уз то, одузета су му два бода с возачке дозволе.

Његов аутомобил је снимљен стационарним радаром познатим као “Enforcement Trailer”. На дисплеју уређаја приказана је брзина коју је полиција описала као “највећу икад забележену”.

Немачки ауто-путеви (аутобан) познати су широм света по деоницама на којима нема ограничења брзине, али то не важи за све делове, преноси Дејли Мејл.

Ограничења постоје на око 30 одсто путева, док додатних девет одсто користи саобраћајне системе за регулацију протока.

Неке деонице имају строга ограничења, посебно у областима са већим бројем возила или повећаним ризиком од несрећа. Део пута на којој је ухваћен неименовани возач има ограничење од 120 километара на час.

Савезна влада је 2019. године одбацила предлоге за увођење ограничења брзине на целој мрежи ауто-путева.

полиција Брзина вожња
Извор:
Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Свет
