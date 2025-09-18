ПРЕВЕНТИВНИ СКРИНИНГ РАКА ДОЈКЕ У ЧОКИ На прегледе се позивају жене од 50 до 69 година
Дом здравља Чока спроводи организовани скрининг рака дојке код жена у доби од 50 до 69 година.
Жене ће, како су рекли у Дому здравља Чока бити позиване на прегледе по годиштима, а преглед је брз, безболан и од великог значаја за њихово здравље.
Позивање ће обављати медицинске сестре из превентивног центра, према плану усаглашеном са службом радиологије. Уколико не буде могуће да истог дана се обави и гинеколошки преглед и мамографија, жене ће бити упућене на снимање у накнадном термину.
За све додатне информације заинтересоване жене могу се јавити у Дом здравља Чока, на телефон 0230/315-764, у преподневним сатима.
У сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије и Заводом за јавно здравље Кикинда, лекарима опште праксе, гинеколозима и радиолозима у општој болници у Сенти планирани су следећи циљеви:
– обухват од најмање 60% жена из циљне популације
– подизање свести о значају раног откривања
– мотивација жена да се одазову позиву, и
– укључивање локалне самоуправе и удружења грађана у ову акцију.
У општини Чока циљна популација обухвата 1.222 жене старости од 50 до 69 година, док су у суседним општинама следећи бројеви: Ада – 2.144, Кањижа – 2.964, Кикинда – 7.801, Нови Кнежевац – 1.378 и Сента – 3.115.