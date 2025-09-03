light rain
03.09.2025.
Нови Сад
БАНОШТОР 6. СЕПТЕМБРА У ЗНАКУ ГРОЖЂА, МУЗИКЕ И ТРАДИЦИЈЕ Вино, тамбураши, дечји маскенбал, рукотворине а врхунац вечери наступ Гоце Тржан

03.09.2025. 15:40
Пише:
Дневник
Извор:
(Војводина уживо)
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

БАНОШТОР: У суботу, 6. септембра у селу Баноштор на обали Дунава поново постаје епицентар забаве и традиције – одржавају се 29.

Баношторски дани грожђа, манифестација посвећена виноградима, јесени и културном наслеђу сремског краја.

Посетиоце очекује целодневни програм препун музике, обичаја, мириса домаћих специјалитета и правог сеоског шарма. 

Програм почиње већ од 11 часова наступом тамбураша, а током дана смењују се дечји маскенбал под називом „Костимирани виноград“, свечани дефиле, као и разноврстан културно-уметнички садржај.

Званично отварање манифестације заказано је за 15 часова, док ће вечерњи део донети добру забаву уз ДЈ Миљана Марића од 18 сати, а врхунац вечери биће концерт поп певачице Гоце Тржан у 21 час.

Поред главног програма, посетиоци ће моћи да уживају и у занимљивом пратећем садржају: приказу традиционалне прераде грожђа, изложбама вина, грожђа, рукотворина и домаћих производа, луна парку и незаобилазним лицидерима. Наравно, ту је и богата гастрономска понуда аутентична за Срем.

Манифестацију организују Туристичка организација општине Беочин, Удружење винара и виноградара „Свети Трифун“ из Баноштора и Месна заједница Баноштор, уз подршку Општине Беочин.

 

 

 

 

Војводина Срем
