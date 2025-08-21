(ФОТО/ВИДЕО) „ПЕТА ИТАЛИЈАНСКЕ ЧИЗМЕ“ ЈЕ ЈЕДНА ОД НАЈФАСЦИНАНТНИЈИХ ОБЛАСТИ МЕДИТЕРАНА Пуља има обалу од 800 километара, где год да закорачите око вас је игра и смех- Ово је листа њених скривених бисера
Од митских купалишта, месара на улици на којима одмах добијете храну и највећег сафари парка у Италији, нећете знати где пре да се окренете и уживате.
Област Пуља, или Апулија на српском, налази се на југоистоку Италије и управо она је учинила да ова земља личи на „пету чизме“.
Представља једну од најфасцинантнијих регија Италије, али и Европе. Препуна је историје, предивних плажа и традиције, као и грчких утицаја на архитектуру и становништво.
Причају и на дијалекту јужнословенских језика
Један од градова који се посебно истиче је Бари, а ту су и Лече, Бриндизи, Таранто. Регија броји чак два Београда, односно четири милиона становника, који причају италијански, али и дијалекте у којима се чује примеса грчког, албанског, као и јужнословенских језика.
За све путописце, ово је одлична дестинација- плаже са тиркизном водом, белим песком, два национална парка и маслињацима, јер је управо ова област једна од највећих произвођача маслиновог уља.
Незаобилазно место за све посетиоце су и Трули куће, у селу Алберобело, јединствени домови са каменим крововима у облику конуса, који су под заштитом УНЕСКО-а.
Ко није пробао сир у Пуљи не зна шта је пропустио
Можда је у Риму паста најбоља, али Пуља има своје делиције које се су карактеристичне само за овај региона. Ту је паста "орећјете" (orecchiette), мала тестенина често сервирана са броколијем или репом. Без фокаће барезе (focaccia barese), типичне хлебне пљескавице с парадајзом и маслинама не може да прође дан.
Сир бурата, кремасти деликатес из области Андрије, памти се до краја живота, уз вина Неро ди Троја (Nero di Troia), Примитиво (Primitivo di Manduria), Негроамаро (Negroamaro).
Изнајмите скутер, па у истраживање пет бисера Пуље
Локалци су поносни на своје историјско наслеђе и то посебно у овим пет места Пуље.
Каровињо
Каровињо је мали средњовековни град са тврђавом и малим трговима. Нема туриста, а нуди предиван угођај аутентичне јужне Италије.
Пресиче
Мали град у унутрашњости Салента који је познат по каменим кућа, тишини, скривеним подземним маслинарским млиновима. Пресиче је званично уврштен међу "најлепша мала места у Италији".
Селва ди Фашано
Како га другачије описати, него као брдашце пуно борова са панорамским погледом, савршено за бициклизам, шетње и смештај у трулијима ван гужве. Један од бонуса овог места је што се у близини налази Safari Zoo Fasano, највећи сафари парк у Италији.
Грота дела Поезија
Природни базен у стени, поред мора који изгледа као митско купалиште.
Носи назив који значи „пећина поезије“, а вода је невероватно бистра. Локално веровање каже да су ту купале нимфе. Ово место је лети нарочито популарно међу младима.
Чистернино
Мали бели град са панорамским погледом на долину Итрију, рај за гастрономе- познат по уличним месарама (fornelli) где вам испеку месо које изабереш на лицу места!