ФЕНГ ШУИ НАЛАЖЕ ДА ЗА "САКУПЉАЊЕ СРЕЋЕ" ОКАЧИТЕ ОВАЈ ПРЕДМЕТ ИЗНАД УЛАЗНИХ ВРАТА Треба да буду бела, а и шта да ставите испред њих
Једноставан предмет окачен на улазна врата може деловати као симбол заштите дома и привући срећу, мир и благостање за све укућане.
Фенг шуи, древна наука, стара преко 5.000 година, која се бави усклађивањем живота са снагама универзума, налаже да нас поједине амајлије које постављамо у дому, штите од негативних утицаја. А посебне смернице има за улаз у животни простор јер то је место на којем енергија улази у наш дом и веома је важно да то буде позитивна енергија која ће штитити породицу која ту живи.
Верује се да би најбоље било да улазна врата буду бела, светла и сјајна, са металном бравом, ручком и обавезно натписом плочицом.
Ако из неког естетског разлога неће обојити врата у бело, онда морају бити чиста и офарбана. Према правилима фенг шуија, простор испред врата мора бити очишћен, а испред врата је увек најбоље ставити цвеће.
Поред боје улазних врата, фенг шуи налаже и украсе и амајлије које треба поставити на улазу.
Најчешће се препоручује потковица обешена с отвореним крајевима према горе; верује се да она „скупља“ срећу и штити од злих намера. У другим варијантама људи користе и амулете попут ока или традиционалне привеске који имају исту симболику—одвраћање негативне енергије и јачање осећаја сигурности.
Предмет треба поставити изнад улазних врата тако да буде видљив и да прими први „утицај“ који улази у кућу. Ако је у питању потковица, саветује се да се обеси отвором нагоре како би симболично задржала срећу; код амулета попут ока, позиција може бити и са стране врата, али увек на улазу који је главни пут за укућане и госте.
Поред заштите, ови предмети симболизују добродошлицу и бригу за породичну хармонију; неки их повезују и са привлачењем просперитета и смањењем сукоба. У појединим традицијама одређени материјали или боје додатно појачавају заштитна својства—на пример, метал за потковицу или плаво стакло за „зло око“.
Практични савети и став стручњака
Ако долази из породичне традиције, вреди пратити ту верзију ритуала јер извођење обичаја с поштовањем доприноси осећају повезаности. Важно је да предмет буде уредан и чист; замена или обнављање амулета понекад се саветује након већих животних промена како би се симболички „освежило“ поље заштите.
Иако ниједан предмет не гарантује чаробно решење проблема, симболика окачене поткове или амулета на улазним вратима може ојачати осећај сигурности, традиције и позитивне енергије у дому.