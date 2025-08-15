clear sky
15.08.2025.
ШТА КАД СРЦЕ БРЗО СТАРИ? Овако можете да предвидите сопствени животни век

15.08.2025. 18:18
Пише:
Дневник
Извор:
najzena.alo.rs, Tatjana Badarević
S
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Ако је срчана старост већа од стварне, то може скратити живот.

Што значи да срце брже стари због фактора као што су висок крвни притисак, повишени холестерол и недостатак физичке активности, пише Бизнис инсајдер.

Кардиолошкиња Садија Кан, осмислила је онлајн алат који помаже људима да боље разумеју здравље срца.

Реч је о калкулатору срчане старости, који уместо апстрактних процената ризика, израчунава стварну старост вашег срца на основу важних фактора попут пушења, крвног притиска и нивоа холестерола.

Овај алат даје јаснију слику о стању вашег срца јер ако је срчана старост већа за неколико година од стварне, то може бити знак да је време за промене у животним навикама и посету лекару.

Истраживања показују да је срце жена, у просеку, четири године старије од њихове стварне старости, док је код мушкараца та разлика често и већа, чак седам година.

Оно што је забрињавајуће, особе с нижим примањима и образовањем имају значајно већи ризик – њихова срчана старост може бити и до десет година старија од стварне. Ови подаци јасно указују на то да социоекономски статус има значајан утицај на здравље срца, с тиме да људи изложенији лошијим условима живота често имају веће проблеме с кардиоваскуларним здрављем.

Знање о стварном стању вашег срца може бити снажан подстицај за промену животних навика.

Др. Садија Кан и њен тим препоручују неколико једноставних, али врло учинковитих корака који могу побољшати здравље вашег срца.

Престаните да пушите: То је најважнија промена коју можете направити за дугорочно здравље срца. Пушење лоше утиче на срце.

Повећајте фитичку активност: Редовна физичка активност, чак и свакодневна шетња, помаже у јачању срца. Сваки минут кретања доприноси бољој виталности.

Пазите на исхрану: Бирајте целовите намирнице богате влакнима и здравим масноћама, попут омега-3, и избегавајте прерађене производе и додате шећере.

Управљајте стресом и обезбедите квалитетан сан: Ментална равнотежа и довољан одмор кључни су за одржавање нормалног крвног притиска и холестерола.

 

 

Извор:
najzena.alo.rs, Tatjana Badarević
Пише:
Дневник
