ШТА КАД СРЦЕ БРЗО СТАРИ? Овако можете да предвидите сопствени животни век
Ако је срчана старост већа од стварне, то може скратити живот.
Што значи да срце брже стари због фактора као што су висок крвни притисак, повишени холестерол и недостатак физичке активности, пише Бизнис инсајдер.
Кардиолошкиња Садија Кан, осмислила је онлајн алат који помаже људима да боље разумеју здравље срца.
Реч је о калкулатору срчане старости, који уместо апстрактних процената ризика, израчунава стварну старост вашег срца на основу важних фактора попут пушења, крвног притиска и нивоа холестерола.
Овај алат даје јаснију слику о стању вашег срца јер ако је срчана старост већа за неколико година од стварне, то може бити знак да је време за промене у животним навикама и посету лекару.
Истраживања показују да је срце жена, у просеку, четири године старије од њихове стварне старости, док је код мушкараца та разлика често и већа, чак седам година.
Оно што је забрињавајуће, особе с нижим примањима и образовањем имају значајно већи ризик – њихова срчана старост може бити и до десет година старија од стварне. Ови подаци јасно указују на то да социоекономски статус има значајан утицај на здравље срца, с тиме да људи изложенији лошијим условима живота често имају веће проблеме с кардиоваскуларним здрављем.
Знање о стварном стању вашег срца може бити снажан подстицај за промену животних навика.
Др. Садија Кан и њен тим препоручују неколико једноставних, али врло учинковитих корака који могу побољшати здравље вашег срца.
Престаните да пушите: То је најважнија промена коју можете направити за дугорочно здравље срца. Пушење лоше утиче на срце.
Повећајте фитичку активност: Редовна физичка активност, чак и свакодневна шетња, помаже у јачању срца. Сваки минут кретања доприноси бољој виталности.
Пазите на исхрану: Бирајте целовите намирнице богате влакнима и здравим масноћама, попут омега-3, и избегавајте прерађене производе и додате шећере.
Управљајте стресом и обезбедите квалитетан сан: Ментална равнотежа и довољан одмор кључни су за одржавање нормалног крвног притиска и холестерола.