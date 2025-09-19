clear sky
АКЦИЈА „ХУМАНИТАРНИ ПОНЕДЕЉАК“ НА ШТРАНДУ Још мало помоћи за Марка Ковачевића

19.09.2025. 14:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ЈКП Градско зеленило Нови Сад
Дневник/Архива
Фото: Дневник/Архива

ЈКП Градско зеленило обавештава грађане да претходног је понедељка, у оквиру акције „Хуманитарни понедељак“ која је одржана на новосадском Штранду а која је била намењена за Марка Ковачевића, прикупљено 47.900,00 динара.

Обзиром на то да је прикупљен износ мањи од 60.000,00 динара, а Правилником о условима и начину спровођења акције због лоших временских прилика предвиђа се понављање акције наредног понедељка, акција прикупљања средстава поновити ће се у понедељак, 22. септембра. 

Улаз на Штранд се неће наплаћивати, а добровољне прилоге у складу са својим финансијским могућностима посетиоци ће моћи да приложе у кутије које ће бити постављене уз капије на улазу у плажу од 8 до 19 часова.

Приватна архива
Фото: Приватна архива

Марко Ковачевић рођен је 2001. године. Пролетос му је установљен тумор (Neoplasma malignum testis) који је оперисан.

Новчана помоћ потребна је ради даљих терапија и набавкe лекова, суплемената и осталих медицинских помагала у сврху лечења и побољшања квалитета живота.

хуманитарни понедељак
Нови Сад
