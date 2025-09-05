У АМБУЛАНТИ НА ЛИМАНУ ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ ЖЕНА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ Обезбеђени рампа, лифт и хидраулични сто
Жене инвалиди могу да ураде гинеколошки преглед у лиманској амбуланти Дома здравља „Нови Сад“.
Према речима гинеколога др Јоване Паунковић амбуланта је приступачна женама са инвалидитетом, јер постоји рампа на улазу, у згради има лифт, а гинеколошка ординација у коју долазе има хидраулични гинеколошки сто.
Како објашњава др Паунковић, ови прегледи се организују у оквиру пројекта „Превентивни гинеколошки прегледи и очување здравља жена са инвалидитетом на територији града Новог Сада за 2025. годину“.
- Жене не морају да долазе само у оквиру пројекта, него када год имају могућност да дођу. Остварена је сарадња са удружењима инвалида, који су били веома заинтересовани за прегледе својих корисница. Током 2022. године прегледане су 74 жене, у 2023. години 70 жена, а прошле године 82 жене. То је укупно 246 жена за три године – наводи др Пануковић.
Према њеним речима, евалуацијом резултата откривено је да је 50 жена имало инфекцију доњих гинеколошких органа, а 11 жена је имало суспектан налаз Папа Николау бриса.
- Код 30 жена нађене су патолошке промене на репродуктивним органима, а 21 жена је упућена на даљу дијагностику и лечење у друге здравствене установе, док је код две жене откривен тумор – испричала је др Паунковић.
Како наводи, најчешће им долазе пацијенткиње из Дома за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику и дневно имају по четири–пет жена. Др Паунковић каже како оне долазе у пратњи васпитачица.
- Жене долазе и мимо пројекта, а проблем је што женама са инвалидитетом треба да се организује транспорт. Свака пета жена има неку инфекцију, а свака десета се шаље у болницу. Оне не долазе на превентивне прегледе, а било би добро да долазе. Преглед инвалидних особа захтева и асистенцију здравствених радника, док глувонеме пацијенткиње морају да дођу у пратњи преводиоца – истакла је др Паунковић и додала како ординација ради сваког радног дана и преглед може да се закаже или код медицинске сестре или преко кол центра.
Планиране активности
Пројектом је предвиђено да се одрже три предавања при удружењима или организацијама које окупљају жене са инвалидитетом. Теме су значај очувања здравља жена, значај планирања породице, значај превентивних прегледа и раног откривања рака грлића материце и дојке, када и како урадити самопреглед дојке и како препознати ране симптоме гинеколошке болести.
План је да ове године прегледају 100 жена. Др Паунковић наводи како ови прегледи пуно значе женама, те напомиње како их често питају о контрацепцији и планирању потомства.
- Жене инвалиди оптерећене су многим предрасудама и стереoтипима који владају у друштву, од сажаљења, до постављања у ранг суперхероја. У зависности од типа инвалидитета, зависни су од родитеља, од породице, персоналних асистената или особља установа које се брину о њима. Често се суочавају са изолацијом или су жртве неког вида насиља психичког, физичког или сексуалног – напоменула је др Паунковић и додала да ове жене имају сва права на репродуктивно здравље, које је једно од основних људских права и установљено је међународним и националним прописима, а та права су у великој мери недоступна овим женама.