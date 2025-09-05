overcast clouds
31°C
05.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БИОСКОП НА ОТВОРЕНОМ ДАНАС У БУКОВЦУ Улазница је помоћ за Николину

05.09.2025. 11:57 12:13
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Николина
Фото: fondacija.rs

Биоскоп на отвореном данас се сели на тргић у Буковцу.

Пројекција цртаног филма „Садко - авантура под морем” биће од 19 часова. 

Дружење је хуманитарног карактера, те ће улазница бити уплата СМС поруке садржине 220 на број телефона 2407, за осмогодишњу Николину Тешановић, која је рођена са страбизмом и нистагмусом.

Николина
Фото: fondacija.rs

Организује се и хуманитарни базар. Кокице, лимунада и мекике моћи ће да се пазаре убацивањем донације у кутије обележене за помоћ малој Николини.

биоскоп Биоскоп на отвореном буковац
Извор:
Дневник
Пише:
Ивана Бакмаз
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај