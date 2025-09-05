БИОСКОП НА ОТВОРЕНОМ ДАНАС У БУКОВЦУ Улазница је помоћ за Николину
05.09.2025. 11:57 12:13
Биоскоп на отвореном данас се сели на тргић у Буковцу.
Пројекција цртаног филма „Садко - авантура под морем” биће од 19 часова.
Дружење је хуманитарног карактера, те ће улазница бити уплата СМС поруке садржине 220 на број телефона 2407, за осмогодишњу Николину Тешановић, која је рођена са страбизмом и нистагмусом.
Организује се и хуманитарни базар. Кокице, лимунада и мекике моћи ће да се пазаре убацивањем донације у кутије обележене за помоћ малој Николини.