"БИСЕРНА ГРАНА" СЛАВИ НАСЛЕЂЕ И УМЕТНОСТ Традиционални 18. Међународни фестивал ношње, накита и оглавља од 2. до 5. октобра у Новом Саду и Футогу
У срцу Војводине заблистаће Бисерна грана, Фестивал посвећен лепоти традиције и стваралаштва.
Током четири дана публика ће уживати у концертима, изложбама и културним сусретима. Посетиоце очекује богат програм који спаја наслеђе и савремени дух културе.
Отварање XVIII Фестивала народних ношњи, накита и оглавља „Бисерна грана“ биће уприличено у знаку Вечери шпанске културе и традиције Вече шпанске традиције и културе, четвртак, 2, Културна станица Еђшег, 19 часова, четвртак, 2. октобра
АНИП КЦ Младост Футог са гостима Фестивала Бисерна грана, концерт ...Традиција не бледи...
Учествују: АНИП КЦ Младост Футог, КУД "Илинден" Струга (Македонија), Певачка група "Курајбери" Београд, Далибор Тодоровић, фрула, Вања Илијев, гајде, Лазар Дубовина, хармоника, у КЦ Младост Футог, у 19 часова, у петак 3. октобра. Улаз бесплатан, уз преузете улазнице на билетарници КЦ Младост Футог.
Програм вечери: гитариста Стеван Јовић, ансамбл Агрупацион белениста „Ла Морана“, Замора, Шпанија презентер Франциско Иглесиас Ескудеро.
ПЕТАК, 3. ОКТОБАР 2025.
Од 10 до 16 часова, на ОПЕНС-у, у Новом Саду, Булевар Деспота Стефана 5, биће одржана Конференција „Нити прошлости – нити будућности“.
На конференцији ће говорити стручњаци из Србије и иностранства: Култура без граница – Јованка Вишекруна (EFFE), Драган Ђорђевић (CIOFF), Славица Вујовић (Европа Ностра Србија); Музеји као мост између епоха – Марко Крстић (Етнографски музеј Београд), Богдан Шекарић (Музеј Војводине); Фестивали као жива баштина – Франциско Ескудеро (Шпанија), Славјан Стојанов (Бугарска), Јосип Форјан (Хрватска), Мариус Матеи (Румунија), Вања Илијев (Србија); Дигитално и савремено: нове нити традиције – Фолклор Магазин (Драгана и Мића Ћалдовић), Иван Терзић.
Молимо Вас да потврдите долазак до четвртка, 2. октобра до 15 на број телефона 060/320-56-13.
Од 19 часова у КЦ "Младост" Футог, Цара Лазара 42, одржаће се концерт „Традиција не бледи…“.
Традиционална музика и игра оживеће кроз наступе ансамбала из Србије и Македоније, док ће звуци фруле, гајди и хармонике обогатити доживљај.
Улаз је бесплатан. Улазнице се могу преузети на благајни КЦ Младост од понедељка, 29. септембра (10–19 сати), или резервисати поруком на телефон 060/320-56-07.
СУБОТА, 4. ОКТОБАР 2025.
Гала ревија Фестивала „Бисерна грана“ биће уприличена у 19 часова, у Српском народном позоришту, у Новом Саду. Посетиоци ће бити у прилици да виде раскошне народне ношње из Шпаније, Бугарске, Босне и Херцеговине, Мађарске, Румуније, Северне Македоније и других земаља, као и богатство традиције наше земље из различитих крајева.
Посебан део програма чиниће Међународна изложба фотографија "AWorld in Common", која кроз објектив светских аутора доноси приче о ношњи као заједничком језику и наслеђу које повезује свет.
Бесплатне улазнице можете преузети на билетарници Српског народног позоришта или резервисати поруком на бројеве телефона: 060/320-56-70 или 064/137-82-70.