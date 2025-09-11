ТЕХНОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА И ПАМЕТНА МОБИЛНОСТ
СРБИЈА МОЖЕ БИТИ ЛИДЕР У ПРОИЗВОДЊИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА Министарка заштите животне средине Сара Павков отворила "EV Days" на Новосадском сајму: "Министарство пету годину за редом субвенционише куповину електричних возила"
Новосадски сајам данас и сутра биће у центар пажње свих заљубљеника у технологију, екологију и паметну мобилност.
У Мастер хали одржава се јубиларни, пети по реду “Ev Days”, међународни сајам и конференција посвећена електромобилности. Овогодишња тема гласи „Паметна мобилност у ери урбане трансформације“, а догађај организује компанија Нинамедиа у сарадњи са Факултетом техничких наука Универзитета у Новом Саду.
Свечаном отварању манифестације присуствовали су министарка за заштиту животне средине Сара Павков и амбасадор Народне Републике Кине у Србији Ли Минг.
- Ова грана аутоиндустрије је уско повезана са заштитом животне средине, ово говорим из разлога што већ пету годину за редом Министарство за заштиту животне средине обезбеђује субвенције за куповину електричних возила – рекла је министарка Павков у обраћању медијима. – Подаци су показали да управо овај тип возила може директно да утиче на побољшање квалитета ваздуха, али и да утиче и на сам диверзитет зеленог транспорта који је у фокусу зелене агенде којој смо итекако посвећени.
Поред излагачког дела, очекују се бројни панели, технички округли столови и дискусије у којима ће учествовати стручњаци из индустрије, науке и јавног сектора. Посетиоцима ће на располагању бити и посебна зона за тестирање возила, где ће моћи да испробају електричне и хибридне аутомобиле, упознају се са пуњачима и новим решењима за инфраструктуру, као и да добију практичан увид у технологије које тек почињу да освајају наше тржиште.
- Велика ми је част и задовољство да учествујем на овом догађају, обишли смо неке од електричних возила која су изложена овде, мислим да Србија може бити у самом врху када је у питању развијање електирчних возила у Европи и свету – казао је кинески амбасадор. - Подстаћи ћу кинеске произвођаче електричних возила да настава да учествују у овом изузетно важном догађају. Кина и Србија имају доста простора за сарадњу у овој области, све више кинеских произвођача ће долазити у Србију што ће ојачати наше гвоздено пријатељство.
На сајму ће се представити произвођачи аутомобила, опреме, софтвера и инфраструктуре, чиме ЕВ Даyс потврђује да је постао кључна платформа за размену идеја и планирање будућности у области саобраћаја и енергетике. Значај манифестације огледа се и у чињеници да електромобилност више није само тема стручних кругова, већ и јавних политика, локалних самоуправа и инвеститора, отварајући пут ка новим пословним приликама и одрживом развоју.
Догађај се одржава у Мастер центру Новосадског сајма, а врата за посетиоце биће отворена оба дана од 12 до 17 часова. “EV days” још једном показује да Нови Сад има прилику да буде предводник зелене транзиције у региону и да грађанима приближи решења која мењају начин на који се крећемо и живимо.