ФЕСТИВАЛ КЊИГЕ У КАТОЛИЧКОЈ ПОРТИ ЈОШ ДАНАС Нова традиција у културном животу града ЕВО ШТА ЈЕ НА ПРОГРАМУ
Први Летњи фестивал књиге у Новом Саду који организује Удружење издавача Војводине уз подршку Града Новог Сада на три дана од Католичке порте начинио је простор где царује лепа писана реч у симбиози са другим уметничким дисциплинама и позитивном енергијом.
Мноштво програма, намењених деци и одраслима смењују се у Католичкој порти првог викенда септембра наговештавајући нову традицију у културном животу града.
У програму који траје три дана учествују водеће издавачке куће из Војводине, као и Градска библиотека у Новом Саду, домаћи аутори, уметници и винари фрушкогорског поднебља. Посетиоци имају прилику да уживају у бројним садржајима, од радионица за децу и поетских вечери, до књижевних представљања, дегустација вина и музичких наступа.
Данас, последњег дана фестивала први програм почиње у 11 часова креативном радионицом „Лаза & Вил и Пчела“, коју води Марина Милић Радовић. У вечерњем делу програма намењеном одраслима у 18 сати је Клуб кратких прича са Дајаном Милованов, од 19 часова следи представљање едиције „Манускрипт” Градске библиотеке, а у 19.30 часова почиње програм „Памтите ме по пјесмама мојим” посвећен поезији Душка Трифуновића, а стихове оживљава Богомир Мијатовић. У 20 часова наступа џез трио Johnny & The Walkers.