(ФОТО) ДИВНА ТРАДИЦИЈА Српску Атину посетило 20 дечака и девојчица са Космета! На пријему у кући свих грађана дочекао их први човек Града Мићин, ево шта им је поручио
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин заједно је са чланицом Градског већа за образовање Милицом Вучићевић примио у Градској кући 20 дечака и девојчица са Косова и Метохије који похађају Средњу школу „Јован Цвијић“ у месту Штрпце, а који су у оквиру пројекта „Срцем за млади осмех“ дошли у Нови Сад.
Том приликом он је пожелео срдачну добродошлицу средњошколцима из те јужне српске покрајине.
- Ово је трећи пут како се организује овај важан пројекат Удружења грађана „Нови Сад“, а овог пута школа из Штрпца и две из нашег града учествују у његовој реализацији. Драги ученици, поред тога што имате прилику да упознате наш лепи град и његове знаменитости. Нови Сад је Српска Атина. Овде, у Новом Саду, било је средиште српске културе и писмености. Овде је седиште Матице српске, која следеће године слави 200 година од оснивања. Овде је 1861. године основано Српско народно позориште, које следеће године обележава 165 година од прве представе. Посетите Музеј града, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности, Петроварадинску тврђаву, и упознајте се са историјом и културом нашег града. Уверен сам да ће ваши другари из Средње медицинске и Средње машинске школе и њихове породице бити добри домаћини и да ћете одавде понети само добре утиске! Као и до сада, Град Нови Сад ће наставити да вам пружа сву расположиву помоћ, између осталог и кроз подршку овом сада већ традиционалном пројекту. Честитам Удружењу грађана „Нови Сад“, које већ 11 година заредом, спроводи сличну акцију са основцима са Косова и Метохије – рекао је градоначелник Мићин обраћајући се ученицима.
На пријему у свечаној сали Градске куће, осим деце са Косова и Метохије, присутни су били и њихови домаћини, ученици из Новог Сада из Средње машинске школе и Средње медицинске школе „7. април“, као и волонтери Удружења грађана „Нови Сад“. То Удружење је већ једанаест пута спровело сличну акцију са основцима са Косова и Метохије, док су новосадски основци посету узвратили седам пута одласком у општине у јужној српској покрајини. Средњошколци ће овог пута у Новом Саду видети културно-историјске знаменитости града, лепоте Фрушке горе, Сремских Карловаца, као и Врдника где ће имати предавање „Путевима српске историје“.
Присутнима су се обратили и председник Удружења грађана „Нови Сад“ Горан Бајшански, као и наставник са Косова и Метохије Горан Јовановић који се захвалио на срдачном пријему.